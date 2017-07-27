Ярославль, 27 июля, 2017, 12:01 — ИА Регнум. В Ярославле в центре города начался демонтаж красных решеток ограждения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля.

Ольга Мазанова Демонтаж ограждений в Ярославле

Пресс-служба мэрии сообщила, что весь центр города будет освобожден от красных решеток. Их складируют на территории «Спецавтохозяйства» и потом используют в других местах города. На месте ромбовидных решеток, появятся фигурные с изображением герба города. Такие решетки мэрия хотела поставить на Первомайском бульваре, заменив чугунные, но общественность города возмутилась и заставила власти изменить свои планы.

Прообраз стальных решеток взят из Сергиева Посада, где в администрации города работал нынешний мэр Ярославля Владимир Слепцов. Градозащитники недовольны предстоящей заменой.

«С ужасом обнаружила, что в самом центре Ярославля на улице Депутатской срубили существующие свежевыкрашенные решетки ограждения, установленные в 2010 году. Это означает, что начнется массовое внедрение «кроватных спинок» — стальных волнообразных решеток с медведями, против которых резко выступают как градозащитники, архитекторы и историки, так и эксперты в области охраны культурного наследия! Под угрозой весь центр, в том числе, площадь Богоявления, улицы Советская, Революционная, Ушинского, Комсомольская, Волкова. Мэрия, остановись! Перестаньте нам портить городскую среду решетками ограждений низкопробного художественного уровня! Подобными решетками уже весь центр города Сергиев Посад испортили! Теперь за Ярославль решили взяться! Подмосковную впехивают безвкусицу?», — сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Ольга Мазанова.

Стоимость контракта, заключенного с ООО «Стальстроймонтаж» по итогам электронного аукциона — 23 млн рублей. Остальные участники были сняты с торгов за ошибки в конкурсной документации.