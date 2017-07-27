Ярославль, 27 июля, 2017, 11:45 — ИА Регнум. На масштабные работы в районе Красной площади планируется потратить почти 100 млн рублей. По проекту предусмотрен снос нескольких зданий и строительство на их месте нового. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Wikimedia.org Пожарное депо в Ярославле

Заказчик — ГУ МЧС по Ярославской области. Аукцион на сумму 96,7 млн рублей объявлен. Проектная документация весьма объемна, так как участок, где будут проводиться работы, непосредственно граничит с территорией объекта культурного наследия федерального значения «Пожарное депо, 1911 г.» г. Ярославль, Красная площадь, д. 8.

По техническому заданию на участке необходимо произвести демонтаж существующих зданий: трех одноэтажных и одного двухэтажного. На их месте будет построено новое здание управления, проведено благоустройство территории.

Как сказано в документации, «демонтируемые здания не являются объектами культурного наследия, и по заключению технического обследования, находятся в аварийном состоянии».

Архитектурные решения здания управления пожарной охраны приняты на основе сохранения общей планировочной структуры исторической квартальной застройки. Реконструкция выполнена в соответствии с режимами использования, проектирования и строительства на территории Достопримечательного места.

Любопытно, что при проведении изысканий были получены сведения о видах растений, произрастающих в районе будущих работ. «Растительный покров рядом расположенных участков представлен следующими видами: ежа сборная Dactylis glomerata, щучка дернистая Deschampsia caespitosa, пырей ползучий Agropyron repens, вейник наземный Calamagrоstis epigеjos, одуванчик лекарственный Taraxacum officinale, сныть обыкновенная Aegopodium podagraria и др. Древесно — кустарниковая растительность представлена ясенем, тополем. Видов растений, занесенных в Красную книгу Ярославской области, не зарегистрировано» — цитирует документацию корреспондент ИА REGNUM.

Работы по сносу зданий и возведению нового получили положительное заключение историко-культурной экспертизы, которая проводилась в сентябре 2016 годом архитектором-реставратором, инженером-строителем Юрием Аврутовым.

«Проектной документаций предусматривается реконструкция существующих одно‑ и двухэтажного объектов, один из которых вплотную примыкает к торцовому фасаду объекта культурного наследия «Пожарного депо». В рамках реконструктивных мероприятий предусматривается снос указанных зданий, находящихся в аварийном и руинированном состоянии, строительство в пределах пятна существующей застройки двухэтажного административного здания высотой 11, 55 м до конька кровли. Отступы проектируемого здания от существующего жилого дома (по ул. Некрасова, д. 8) — б м, от торца объекта культурного наследия «Пожарное депо» — 3, 5 метра».

Учитывая тот факт, что существующая одноэтажная постройка примыкает вплотную к торцу памятника, но ранее отстояла от фасада памятника на 2 м, предусмотренный в проекте отступ (3,5 м), по мнению эксперта, является обоснованным и приемлемым. Снос аварийных и дисгармонирующих объектов соответствует требованиям градостроительных регламентов проекта зон охраны.

Высотные параметры проектируемого здания (11,55 м по коньку) не превышают параметры объекта культурного наследия «Пожарное депо» (11,6 м), что соответствует требованиям градостроительных регламентов проекта Зон охраны города Ярославля.

Производство работ по реконструкции будет проводиться за границами территории объекта культурного наследия «Пожарное депо». Кроме того, производство работ не окажет негативное влияние на сохранность выявленного объекта культурного наследия «Дом Власьевой-Толубеевой».

ИА REGNUM