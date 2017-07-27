Барнаул, 27 июля, 2017, 11:12 — ИА Регнум. Карта «Убитых дорог» Общероссийского народного фронта пополнилась впечатляющими фотографиями из Барнаула. Речь идет о внушительных ямах при съезде с ул. Малахова на Малый Павловский проезд и участке улицы в районе дома Заринская, 16 (напротив кондитерской фабрики), в которых не только подвеску «похоронить» можно, но и «угробить» бампер. В этом лично убедилась алтайский редактор ИА REGNUM Светлана Шаповалова.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Тот самый знак пешеходного перехода в Барнауле, который «умельцы» приспособили под шлагбаум, чтобы автомобилисты не гробили тротуар вместо «убитой» дороги

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Яма при съезде с ул. Малахова на Малый Павловский проезд в Барнауле, заполненная водой. Зимой этот участок выглядит не менее устрашающе из-за нарезающего снега

«Малый Павловский проезд — съезд с Малахова — представляет собой ямы, в которых спокойно умещается бутылка лимонада. Интересно, что единственный уцелевший участок тротуара какие-то умельцы перекрыли дорожным знаком «Пешеходный переход», согнув его наподобие шлагбаума. Вероятно они полагают, что таким образом удастся сохранить его от автомобилистов», — пояснила она.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Одна из ям при съезде с ул. Малахова на Малый Павловский проезд в Барнауле. Её высоты вполне хватает, чтобы уместить там лимонадную бутылку

Еще одна интересная особенность выяснилась при съемке состояния дороги на улице Заринская. По словам владельца одной из фирм, расположенных напротив кондитерской фабрики, ямы, которые невозможно объехать, появились почти два года назад, причем сразу после ремонта дороги.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Одна из труднопроходимых убийственных для автомобиля ям при въезде на Малый Павловский проезд в Барнауле

«Ремонтировали дорогу осенью, асфальт клали в дождь, а теперь это печальное зрелище. То, что дорогой вновь кто-то займется — не верим уже. Недавно нам удалось за свой счет забетонировать несколько самых больших ям на Заринской. Но автомобилисты не дали смеси как следует схватиться, пробоины кое-где появились вновь. А что поделать, поток автомобилей здесь большой», — поделился проблемой владелец фирмы.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Владельцы одной из коммерческих фирм, расположенных в этом здании, за свой счет залили цементом наиболее глубокие ямы на ул. Заринская в Барнауле

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Так выглядит дорожная яма после того, как барнаульцы за свой счет залили ее цементом на ул. Заринская в Барнауле

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Зацементированные барнаульцами наиболее глубокие ямы на ул. Заринская в Барнауле

Действительно, участок дорог — Малый Павловский — Заринская — очень важен для многих автомобилистов, направляющихся с улицы Малахова в центр города. Большой поток машин проходит по нему и зимой и летом потому, что поворот налево в центр, с ул. Бабуркина (примерно середина указанной трассы) уже несколько лет как запрещен.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Яма при въезде на Малый Павловский проезд в Барнауле способна «убить» подвеску и бампер

Светлана Шаповалова ИА REGNUM «Убитый» съезд на Малый Павловский проезд

Между тем алтайские активисты ОНФ сегодня сообщили обнадеживающую новость: 2 августа в Барнауле будет работать команда дорожной инспекции Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Оценим качество дорог!» во главе с руководителем проекта, депутатом Госдумы Александром Васильевым. Команда проверит состояние гарантийных дорог, проблемных участков, отмеченных горожанами на карте «убитых» дорог и включенных в планы по ремонту на 2017 — 2018 гг. в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» (БКД).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Одна из ям, в которой вполне можно оставить бампер. Малый Павловский проезд в Барнауле

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам голосования на сайте проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», алтайские активисты добиваются ремонта 10 дорог, занявших верхние строчки получившегося антирейтинга. К числу самых «убитых» отнесли дороги по улицам Балтийская, Георгия Исакова, Трактовая и Попова в Барнауле, Комсомольская в Рубцовске, межквартальные проезды на улицах Солнечная Поляна и Шукшина в Барнауле, проспект Ленина в Рубцовске, улицы Новосибирская и Власихинская в Барнауле.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Залатанная местными жителями яма на ул. Заринская в Барнауле

Всего жители Алтайского края нанесли на интерактивную карту проекта ОНФ свыше 200 участков дорог, за которые отдано уже более 4 тыс. голосов.