Ярославль, 27 июля, 2017, 09:57 — ИА Регнум. В Ярославле судебные приставы арестовали за долги судно «Волгонефть-38». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Управление службы судебных приставов по Ярославской области.

УФССП по ЯО Арест судна в Ярославле

Ярославский судовладелец задолжал крупную сумму денег. Должник не спешил с выплатой денежных средств, поэтому компания-кредитор обратилась в суд, который постановил обратить взыскание на имущество, оставленное в залог.

Приставы возбудили исполнительное производство, но должник не спешил выплачивать долг. Тогда ярославские приставы провели целую операцию по «захвату» судна. С помощью установленного на судне gps-навигатора они выяснили, когда оно окажется в Ярославской области. Но корабль не зашел в порт, а продолжил свое путешествие по Волге.

Приставы позвали на помощь спасателей из управления МЧС, которые предоставили для исполнительных действий два катера. Спасатели пытались по рации связаться с экипажем, но экипаж не отвечал на позывные и прятался. Судебные приставы и спасатели взять судно на «абордаж». Экипаж сопротивление не оказал.

Приставы вручили соответствующие документы помощнику капитана и произвели арест судна «Волгонефть-38». Если должник не погасит задолженность в полном объеме, то оцененное судом судно стоимостью 61 млн рублей будет передано на реализацию.

Само судно было отведено в Ярославский порт, где и останется до решения вопроса с долгом предпринимателя.