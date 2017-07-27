Калуга, 27 июля, 2017, 09:15 — ИА Регнум. В калужском регионе выросло число обнаруженных подделок номиналом 5000 рублей — таких банкнот во втором квартале 2017 года выявлено 38 штук (прирост на 15 единиц). Также обнаружены две фальшивые банкноты номиналом 500 рублей. Об этом 27 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделении Калужской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Пять тысяч рублей

По данным ведомства, в настоящее время чаще всего обнаруживают поддельные банкноты номиналом 1000 рублей. В апреле-июне 2017 года их выявлена 41 штука (50,6% от общего количества обнаруженных фальшивок).

Между тем, 6182 российских денежных знаков, имеющих признаки подделки, выявлены в банковском секторе Центрального федерального округа в апреле-июне 2017 года. По сравнению с первым кварталом число обнаруженных российских банкнот, имеющих признаки подделки, снизилось на 821 единицу. По итогам второго квартала в калужском регионе количество обнаруженных подделок составило 81 штуку, снизившись за год на 43 единицы.

В банках ЦФО за второй квартал также было обнаружено 325 единиц поддельных денег иностранных государств. Подавляющее большинство среди фальшивок составили доллары США, но в Калужской области подобные подделки не выявлялись.

Напомним, по состоянию на 2016 год на территории Калужской области осуществляли свою деятельность 239 банковских учреждений, из которых 4 кредитные организации, 6 филиалов региональных банков, 3 представительства, 10 кредитно-кассовых офисов, 89 операционных офисов, 127 дополнительных офисов. Также на территории региона зарегистрировано 10 микрофинансовых организаций, 29 ломбардов, 5 кредитных потребительских кооперативов и 54 сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов.