Комрат, Молдавия, 27 июля, 2017, 00:39 — ИА Регнум. Принятые парламентом Молдавии поправки в уже согласованные законопроекты о функционировании Гагаузской автономии, а также отказ предоставить Гагаузии квоту в смешанной системе выборов «унижают и оскорбляют» гагаузский народ, поскольку депутаты парламента пытаются «втиснуть Гагаузию, образно выражаясь, в очерченное центром противоправное стойло». Об этом, как сообщило 26 июля комратское издание «Гагауз-инфо», заявил экс-депутат Народного собрания Гагаузии Иван Бургуджи.

B_A В стойле

По его словам, решения молдавских депутатов противоречат конституции и рекомендациям Венецианской комиссии. Обещание центральных властей на словах создать в Гагаузии два одномандатных округа не является обещанной квотой, подчеркнул Бургуджи. «Факт объявления, что на территории Гагаузии будут образованы на общих основаниях два одномандатных избирательных округа, не является «квотой» политического представительства Гагаузской автономии в парламенте страны. Квота политического представительства автономии, такой как Гагаузия, не зависит от количества населения или избирателей», — заявил Иван Бургуджи.

«Без наличия права «вето» по вопросам, касающимся интересов Гагаузии — это просто имитация квоты. Считаю, свершившийся факт полным фиаско и игнорированием прав и полномочий Гагаузии, а также оскорблением и унижением нашего народа», — добавил Бургуджи.

В свою очередь сопредседатель гагаузско-молдавской межпарламентской группы от Гагаузии Георгий Лейчу заявил, что принимая пакет «гагаузских законов», молдавские депутаты «подменили понятия», отказавшись устранять противоречия в законодательстве, из-за которых не функционирует автономия Гагаузии. В конечном итоге был принят нормативный акт, который «не полностью отвечал ожиданиям и потребностям Гагаузии», сказал Лейчу.

«Но [депутаты] подменили понятия. Вместо «особого управления» применили «особый статус». Извините, но это, как говорил Жириновский, «у меня мама русская, а папа юрист». Это совершенно разные вещи. Видимо, мы не до конца довели до парламентариев [то, что хотели], раз они увидели в этих предложениях риски для безопасности, сохранности, устойчивости государства. Хотя это терминология юридического характера, позволяющая гармонизировать законодательство и упорядочить управление на этой территории», — добавил депутат НСГ.

Депутат парламента Молдавии из Гагаузии Федор Гагауз считает, что дело не в этом, а все потому, что «если глухой не хочет слышать — он не слышит». «Позиция парламента изначально заключалась в том, что они изматывали наших представителей, наш регион. Задачи, чтобы создать условия для того, чтобы заработал и был более функциональным закон об особом правовом статусе, нет. Задача стоит девальвировать работу, не мытьем, так катаньем свести на нет», — сказал Гагауз.

Как сообщало ИА REGNUM, в принятом парламентом Молдавии законе о переходе к смешанной системе выборов нет квоты для Гагаузии, хотя президент Игорь Додон неоднократно обещал гагаузам, что она будет. В этой связи гагаузские общественники предложили бойкотировать молдавские выборы и референдумы.

Кроме того парламент Молдавии, вопреки обещаниям молдавских властей, отказался вводить специальный уровень управления для Гагаузии, оставив ее на одном уровне с обычными районами и муниципиями. В принятых парламентом Молдавии законопроектах о Гагаузии ранее согласованное Кишиневом и Комратом положение об особом уровне управления было исключено. Депутаты также исключили пункт о возможности присоединения к Гагаузии и выхода из ее состава населенных пунктов.

Три законопроекта о функционировании Гагаузской автономии ранее были согласованы молдавско-гагаузской межпарламентской группой, и должны были стать началом приведения законодательства Молдавии в соответствие с законом об особом статусе Гагаузии, однако затем эти проекты до неузнаваемости перекроили в парламентских комиссиях в Кишиневе.