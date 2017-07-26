Тамбов, 26 июля, 2017, 18:19 — ИА Регнум. Сегодня, 26 июля, запущено производство продуктов из свинины, а к концу года технологическая цепочка будет охватывать все категории мяса. На начальном этапе объем производства составляет 350 тонн готовой продукции в неделю. Проектная годовая мощность — 70 тысяч тонн.

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«Всё мясо, которое будет проходить через новый завод — на сто процентов мясо российских производителей, участников проекта «Фильеры», — сказал президент «АШАН Ритейл Россия» Жан-Пьер Жермен. Он также отметил, что тамбовское предприятие — единственный в этом формате «мясной» поставщик в России для сети «АШАН».

Менеджмент одной из самых крупных торговых сетей «АШАН» уверен, что завоевать потребительский рынок сегодня можно не столько низкой ценой продукции, сколько качеством этой продукции. Поэтому контроль качества обеспечивается по всей цепочке: от сельхозпроизводителя до прилавка. Собственная лаборатория оценивает санитарное состояние транспорта, которым перевозится сырье и готовая продукция, берет пробы от тушек, продукции в лотках, с упаковочных материалов и даже этикеток. Скан тикетки покажет историю продукта: место выращивания животного, время и место убоя и расфасовки. Таким образом, покупатель тоже участвует в контроле за качеством и в случае неудовлетворенности может предъявить претензию.

Глава региона Александр Никитин подчеркнул, что этот емкий проект является ярким примером успешного государственно-частного партнерства и международного сотрудничества.

«Здесь реализован принципиально новый подход к организации бизнеса: полный цикл производства путем сотрудничества производственного, логистического, коммерческого подразделений с учетом регионального интереса, — сказал губернатор. — Сельхозпроизводители, включая фермеров и личные подсобные хозяйства, получат гарантированный рынок сбыта, покупатели — качественную продукцию, продавцы — прибыль, регион — рабочие места и налоги».

Сегодня на предприятии трудятся двести человек, при выходе на полную мощность будет создана тысяча рабочих мест. Налоговая составляющая — 150 миллионов рублей в год, причем 100 миллионов из них будет оставаться в регионе.

Санкционная политика Запада не помешала осуществить второй международный проект в течение 2017 года на тамбовской земле. Напомним, что недавно было открыто российско-испанское предприятие «Тамбовская индейка». У сегодняшнего проекта ожидается продолжение — строительство убойного производства.