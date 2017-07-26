Кишинёв, 26 июля, 2017, 17:13 — ИА Регнум. В молдавском МИДе российском послу еще раз заявили о «неуместности организации в одностороннем порядке мероприятий, посвященных этой годовщине, с участием артистов и официальных делегаций из Российской Федерации».

Monk Приднестровские военные автомобили на мосту между Бендерами и Тирасполем.

«В этой связи было подчеркнуто, что подобные действия могут навредить молдавско-российским отношениям», — сообщили в ведомстве.

Там также напомнили о том, что молдавские власти неоднократно требовали преобразования нынешней миротворческой операции на Днестре, которая «давно выполнила свои задачи», в «многонациональную гражданскую миссию с международным мандатом, которая будет способствовать укреплению доверия и созданию благоприятной атмосферы для процесса политического урегулирования приднестровского конфликта».

ИА REGNUM напоминает, что празднования, посвященные 25-летию миротворческой операции на Днестре, запланированы на 29 июля в Бендерах. Президент ПМР Вадим Красносельский пригласил на мероприятия вице-премьера России Дмитрия Рогозина и президента Молдавии Игоря Додона.

Ранее МИД Молдавии официально запретил Рогозину прилетать в Кишинев и Тирасполь на борту российского военного самолёта. Рогозин в ответ предложил прилететь на вертолете или приехать на мотоцикле.