Ярославль, 26 июля, 2017, 15:09 — ИА Регнум. В Ярославской области начался прием заявлений от избирателей, которые не могут на губернаторских выборах 10 сентября проголосовать на том участке, к которому относятся по месту постоянной регистрации. Теперь они могут проголосовать по месту жительства. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

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«С сегодняшнего дня заявление можно подать либо в территориальную избирательную комиссию, либо в МФЦ. Мы полагаем, что этот порядок максимально удобен и комфортен для избирателей, поскольку позволяет им выбрать, куда конкретно обратиться. За 10 дней до дня голосования, с 1 сентября, заявление также можно подать в участковую избирательную комиссию. При себе заявителю необходимо иметь паспорт», — сказал председатель облизбиркома Олег Захаров.

Кампания «Голосуй, где живешь» в регионе проводится впервые. О ее запуске в середине июля в Ярославле сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко, прибывший на довыборы в областную думу. Новой услугой смогут воспользоваться те избиратели, которые по разным причинам не смогут в день голосования прийти на избирательные участки, к которым они приписаны. Такие избиратели смогут проголосовать по месту фактического пребывания в любом муниципальном образовании Ярославской области.

«В этом новшестве есть позитивная сторона — люди, а таких по данным ЦИК в России около 5 миллионов, смогут голосовать по месту реального жительства. Но с другой стороны, такое голосование практически ничем не отличается от существовавшей ранее практики открепительных удостоверений. Процесс не очень прозрачный и в случае недобросовестного поведения членов избирательных комиссии и утечки специальных марок, возможно «карусельное голосование». Единственное отличие, что спецмарки имеют большую защиту от подделок, нежели открепительное удостоверение», — сказал корреспонденту ИА REGNUM координатор общественного движения «Голос» Антон Шейнин.