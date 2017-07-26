Ярославль, 26 июля, 2017, 15:04 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов опубликовал итоги работы глав районов и городских округов за первое полугодие 2017 года. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, мэр Ярославля Владимир Слепцов оказался на третьем месте.

City-yaroslavl.ru Владимир Слепцов

Лучшим в списке стал Мышкинский район. В числе лидеров также Ярославский и Некрасовский районы, Ярославль и Переславль-Залесский. По данным, которые приводит Дмитрий Миронов, хуже всех отработал Пошехонский район.

«Чтобы составить рейтинг, мы проанализировали 60 показателей по всем сферам деятельности: от экономики и инвестиционной привлекательности до состояния дорог и социальной сферы. Главные итоги будут в конце года. На основе этого рейтинга мы оценим эффективность работы местной власти. Для лидеров предусмотрен грант на дальнейшее развитие района или города. В отношении аутсайдеров будем делать выводы» — сообщает врио губернатора Дмитрий Миронов на своей странице в Facebook.