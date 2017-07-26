Ярославль, 26 июля, 2017, 14:08 — ИА Регнум. 26 июля в Ярославле из городских помещений на улице Терешковой выселена организация «Мединком». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональной службе судебных приставов.

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Причиной выселения стало нелегальное пользование помещениями, которые принадлежат городу. Договор с медицинской организацией давно расторгнут, поэтому оснований занимать помещения площадью более 371 кв. метров отсутствовали.

«Арбитражный суд Ярославской области поддержал иск государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ярославской области «Клиническая больница №5» и постановил выселить ООО «Медицинский инновационный комплекс «Мединком» из занимаемых нежилых помещений цокольного этажа здания, расположенного на ул. Терешковой, д.22» — сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Ярославской области.

Судебные приставы известили руководство организации о возбуждении исполнительного производства и дали время для добровольного выселения. Когда истек срок, организация отказалась покидать помещения.

Принудительное выселение должников было назначено на 26 июля. Когда судебный пристав-исполнитель прибыл на место, медицинские работники сообщили, что собирают вещи и готовятся к переезду. Под контролем приставов медики начали демонтировать и складировать медицинское оборудование, лекарственные препараты и документы.