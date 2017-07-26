Рыбинск, Ярославская область, 26 июля, 2017, 13:48 — ИА Регнум. Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области нашел нарушения в санаторий «Черная речка». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили детский омбудсмен Михаил Крупин.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в ЯО Проверка в лагере «Черная речка»

В начале июля работу частного детского лагеря «Черная речка» в Рыбинском районе Ярославской области приостановили из-за вспышки инфекции. В лагере отдыхали более 600 детей.

Власти региона приняли решение о прекращении работы второй смены в «Черной речке» и вывозе детей к месту проживания. 13 июля судебные приставы приостановили работу лагеря на 30 суток, но на следующий день Рыбинский городской суд снял ранее наложенные ограничения, поскольку лагерь исправил все недостатки, на которые указал Роспотребнадзор. С 17 июля в лагерь снова заехали дети.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка в Ярославской области проверил, как работает лагерь после открытия. В ходе проверки были осмотрены жилые корпуса, пищеблок, здание медицинского изолятора. По информации, представленной сотрудниками лагеря, в настоящее время на территории отдыхает 426 детей. С целью проверки порядка размещения детей в комнатах были запрошены акты размещения, утвержденные Роспотребнадзором, однако, на момент проверки указанного акта у представителей лагеря не оказалось. Кроме этого в лагере были зафиксирована факты нарушения пожарной безопасности, санитарных норм и техники безопасности

«В свете последних событий, когда более 500 детей были вывезены из данного лагеря по причине установления у детей диагноза острая кишечная инфекция, организация находится на особом контроле», — сказал Михаил Крупин.

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя санатория-профилактория уполномоченным будет направлено заключение об устранении нарушений в установленный срок. Материалы проверки направлены в контрольно-надзорные органы.