Санкт-Петербург, 27 июля, 2017, 10:13 — ИА Регнум. С 28 по 30 июля в Петербурге пройдёт XVIII ежегодный международный фестиваль фантастики, кино и науки «Старкон». Гостей фестиваля ждёт 30 фантастических стендов и декораций из фильмов, сериалов и видеоигр. Встречи с космонавтами, писателями, художниками, популярными блогерами и звёздами шоу-бизнесса. Мастер-классы по рисованию и созданию комиксов. Более 2000 косплееров из разных городов в образах любимых героев.

Starcon.pro Логотип ежегодного международного фестиваля фантастики, кино и науки «Старкон»

В пятый раз на «Старконе» пройдёт научно-популярная конференция «Парсек», где пройдут встречи с известными учеными и популяризаторами науки. 50 докладов, среди которых выступления о космосе, робототехнике, астрономии и кибернетике. В научной зоне будут представлены экспонаты от федерации космонавтики, Пулковской обсерватории, ИТМО, МТИ, института медико-биологических проблем РАН, института космических исследований РАН и многих других.

28 июля на главной сцене состоится прямая трансляция запуска корабля «Союз МС-05» с тремя членами команды, комментировать будет летчик-космонавт, герой России Александр Скворцов. В 19:00 в лекционном зале G22−24 конференции «Парсек» космонавт выступит с темой «Космос и экология». 30 июля в 17:00 в зале H25−27 выступит космонавт и инструктор Центра подготовки космонавтов Олег Блинов.

29 июля состоится специальный эксклюзивный показ, за три недели до старта в российском прокате, нового динамичного триллера Эдгара Райта — «Малыш на драйве». Малыш — крутой, но немного наивный подросток и профессиональный водитель, который помогает преступникам быстро и без проблем добраться из точки А в точку Б.

Впервые в рамках фестиваля проходит конкурс короткометражных фильмов. Любители фантастики увидят отобранные работы начинающих кинематографистов. Кинопрокатчики порадуют посетителей следующими фильмами: «Малыш на драйве» (в кино с 24 августа), «Прибытие», «Терминатор 2: Судный день» в 3D (в кино с 24 августа). В преддверии нового супергероического фильма «Лига Справедливости», который выйдет в России 16 ноября, на фестивале покажут «Отряд самоубийц» и «Чудо-женщину». 30 июля состоится эксклюзивная презентация фильма «Тайна Печати дракона: путешествие в Китай» и встреча с кинопродюсером Алексеем Петрухиным.

Творческое объединение «КликКлак» представит фантастический комедийный сериал «Команда «Э». Илья Прусикин, Эльдар Джарахов, Руслан Усачев, Гурам Нармания и другие участники проекта покажут первую серию в кинозале, расскажут подробности и ответят на все вопросы.

Крупнейший конкурс косплея соберёт лучших участников со всей страны и ближнего зарубежья. На главной сцене будут представлены выступления косплееров и грандиозную шоу-программу. Звездные ведущие фестиваля: российский телеведущий Виктор Гусев и видеоблогер Сергей Дружко.

Всех любителей активного отдыха, на улице встретит спортивная зона. Батутная арена, 6-метровый скалодром, веревочный парк, лучный тир и другие развлечения на открытом воздухе.