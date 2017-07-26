Ярославль, 26 июля, 2017, 12:08 — ИА Регнум. Депутаты Ярославской областной думы по-разному отнеслись к начавшемуся ремонту здания, в котором размещается региональный парламент. Об этом они рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Фасад Яроблдумы

Как сообщало ранее ИА REGNUM, на ремонт здания в 2017 году планируется потратить 6 млн рублей, аукцион выиграла компания из Ивановской области. Внешне здание думы выглядит вполне респектабельно: краска не отваливается, штукатурка не опадает. Однако в самой думе уверены: ремонт необходим.

«Речь идет не о наружном фасаде, а о внутреннем дворе. Там давно пора было это сделать. Здание разрушается. Если власть даже этого не может сделать, то что она может сделать вообще?» — сказал корреспонденту ИА REGNUM депутат Андрей Крутиков.

В аппарате думы уточнили, что речь идет все же не только о дворе, но и о центральном фасаде, который будут красить и ремонтировать лепнину. Для самих сотрудников думы важнее менее заметные работы.

«Большие работы запланированы по устройству отмостки и дренажа. Зданию 230 лет, оно было построено без фундамента, грунтовые воды разрушают основания стен. Работы начались, но пока подрядчик делает это очень медленно», — пояснили корреспонденту ИА REGNUM в аппарате Ярославской областной думы.

Но кто-то из депутатов считает, что дума могла бы и потерпеть.

«У меня в округе, в поселке Красный Профинтерн, Волжская Набережная, 17 есть жилой дом, построенный в начале 20 века. В нем живет 182 человека. Есть заключение экспертизы, что капитальные стены отклонились наружу, что может повлечь за собой обрушение перекрытий. Иначе говоря, он может рухнуть в любой момент. На расселение этого дома требуется около 100 млн, на капитальный ремонт — около 20. Я считаю, что депутаты могли бы и потерпеть, но нас тут никто не спрашивает. Здание принадлежит правительству области, они и являются заказчиками ремонта», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Яроблдумы Павел Исаев.