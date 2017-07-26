Вашингтон, 26 июля, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Сначала причиной потасовки стал плакат, гласящий: «Трамп и Пенс должны уйти». Его развернул один из присутствовавших на трибунах, на которого почти сразу накинулись сотрудники охраны.

Флаг СССР

«Откуда, черт возьми, он появился?» — заявил глава Белого дома, когда неизвестного выводили из зала.

После этого инцидента появился второй протестующий, который достал флаг СССР, намекая на так называемый «сговор» Трампа с Кремлем. Молодого человека также вывели из зала, отмечает RT.

«Ему надо к мамочке, у него будут проблемы, — прокомментировал инцидент американский лидер. — Держу пари, его мамочка голосовала за нас».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, противники главы Белого дома Трампа после инаугурации продолжают атаковать его, доказывая, что он пришел к власти незаконно. При этом его «инструментом» к приходу к власти называются «русские хакеры», якобы подосланные Москвой.

Никаких доказательств представлено не было.