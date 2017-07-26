Ярославль, 26 июля, 2017, 11:35 — ИА Регнум. В центре Ярославля 26 июля прошли одиночные пикеты против вырубки деревьев у церкви Ильи Пророка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пикет в Ярославле

В рамках реконструкции зоны ЮНЕСКО у церкви Ильи Пророка муниципальное предприятие «Горзенхозстрой» вырубило 14 деревьев и вырезало живую изгородь из акаций вокруг храма. Причиной был назван возраст зеленых насаждений.

Взамен обещают в августе посадить новую живую изгородь из голубой западной туи, а также 12 виргинских можжевельников и семь пихт. Но не всем понравились планы властей.

Пикеты организовало ярославское отделение КПРФ. Их участники считают, что замена одних деревьев на другие — бесполезная трата денег и ресурсов, сравнимая с заменой серой тротуарной плитки на такую же, но красного цвета.