Обнинск, Калужская область, 26 июля, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В Калужской области 29-летний мужчина получил тяжкий вред здоровью во время разгрузки мусоровоза. Несчастный случай произошёл на базе сортировки мусора в городе Обнинске по улице Киевское шоссе. Об этом 26 июля сообщил корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по г. Обнинск СУ СК России по Калужской области Руслан Чепурин.

Оперативная видеосъемка пресс-службы калужского регионального следственно управления СКР Место происшествия

По его словам, в нарушение правил техники безопасности рабочий просунул руку в технологическое отверстие мусоровоза, в результате чего ковшом ему оторвало правую руку.

В настоящее время пострадавший находится в реанимации в обнинской клинической больнице №8, его состояние оценивается как стабильное, жизни мужчины ничего не угрожает. Однако спасти руку мужчине не удалось ввиду тяжести полученной травмы — раздробления костей и разрывов тканей.

Между тем в организации, осуществляющей сортировку мусора, мужчина не был трудоустроен, а лишь решил помочь своему знакомому в разгрузке мусора.

Следователем устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз.

Как сообщало ИА REGNUM, пять происшествий со смертельным исходом, включая два групповых несчастных случая, произошли на производстве в Калужской области в 2017 году. Основной причиной трагических происшествий стало халатное отношение к соблюдению требований охраны труда, а наиболее травматичными отраслями в регионе выступают обрабатывающие производства, строительство, транспорт, сельское хозяйство.

По данным Калужского отделения Фонда социального страхования, на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма и профзаболеваний калужским предприятиям в 2017 году направлено 86,4 млн рублей, что на 4 млн больше, чем годом ранее.

В 2016 году на производстве в регионе произошло девять групповых несчастных случаев. Травмы получили 86 человек. Из них 53 с тяжёлым и 12 — со смертельным исходом.