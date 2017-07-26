Калуга, 26 июля, 2017, 11:13 — ИА Регнум. С 1 июля на территории Калужской области вводится дифференцированная система оплаты за природный газ, реализуемый населению. Об этом заявил на брифинге министр конкурентной политики региона Николай Владимиров, сообщает 26 июля корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Лялякин Пресс-служба правительства Калужской области На брифинге

По словам министра, вместо единой цены будут применяться отдельные цены на газ по направлениям использования: для домов, оборудованных только газовыми плитами (при наличии централизованного отопления и горячего водоснабжения), газовыми плитами и водонагревательными колонками (при наличии централизованного отопления), и отдельно — газовыми плитами, колонками и газовыми отопительными котлами.

Так, использование дифференцированного подхода к тарифам даст заметное снижение тарифа для помещений, где используется поквартирное отопление. Для них тариф сократится на 4% — с 5,97 до 5,76 руб/куб.м.

«Самый большой объем потребления — около 80%, приходится именно на отопление. Для этой категории потребителей был установлен тариф со снижением, что помогает стимулировать жителей области переходить на поквартирное отопление и устанавливать приборы учета», — пояснил глава ведомства.

Между тем, заместитель начальника управления тарифного регулирования регионального министерства конкурентной политики Галина Кузина сказала на брифинге, что рост цены на газ согласован со всеми 280 представительными органами муниципальных образований области. Переход на дифференцированные цены позволит не превысить установленный правительством РФ для Калужской области средний индекс роста изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 2017 году.

«После того, как гражданам придут платежки за все коммунальные услуги, совокупный рост коммунальных платежей будет соответствовать ограничениям, установленным для Калужской области. Более того, этот рост коснется только ближайших трех месяцев, до начала отопительного периода. Когда жители муниципальных образований получат платежи с учетом отопления, можно будет увидеть, что реальный рост совокупного платежа окажется еще меньше», — отметила Галина Кузина.

Представители министерства конкурентной политики области подчеркнули, что при этом в полном объеме сохраняются льготы на оплату коммунальных услуг. Если жилищно-коммунальный платеж семьи превышает 19% от семейного бюджета, то семья имеет право на льготу и может ее оформить в органах социальной защиты муниципалитетов. Необходимые средства для этого запланированы.

Напомним, по состоянию на первый квартал 2017 года общая сумма задолженности за газ в Калужской области превысила 2 млрд 371 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назвал неплатежи за энергоресурсы «угрозой государственной безопасности №1» и предложил правоохранительным органам считать их преступлением и рассматривать как хищения.