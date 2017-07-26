Ярославль, 26 июля, 2017, 11:01 — ИА Регнум. Жители Резинотехники собрали более 2000 тысяч подписей против сноса мини-рынка на улице Спартаковской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экс-председатель муниципалитета города Ярославля Павел Зарубин.

Страница Павла Зарубина в Facebook Сход предпринимателей на рынке в Ярославле

По его словам, 25 июля возмущённые предприниматели и жители Резинотехники вышли на стихийный митинг, чтобы вручить ему листы с подписями против сноса рынка. Эти работы, по данным Зарубина, должны начаться завтра, 27 июля.

«Рынок, которым ежедневно пользуются тысячи граждан, где работают сотни жителей микрорайона, помешал мэрии тем, что не вписывается в его визуальный образ будущего идеального города. Причём сначала предпринимателей водили за нос, просили нарисовать «правильные эскизы», утвердили их и согласовали «дорожную карту» по внедрению, а потом развернулись на 180 градусов и предложили быстро очистить земельный участок» — считает Павел Зарубин.

Но в мэрии эту информацию опровергают — рынок никто не собирается сносить. Речь идет лишь о наведении порядка на территории и приведении торговых объектов к единому виду.

«В городе Ярославле существует 8 частных рынков, собственники которых взяли муниципальную землю в аренду и сдают в субаренду предпринимателям, зарабатывая на разнице. При этом средства в развитие территории они не вкладывают. Мэрия обратилась к собственникам с просьбой навести на рынках порядок: речь идет о том, чтобы упорядочить торговлю, привести торговые объекты к единому образцу, обустроить места общего пользования» — говорит заместитель мэра Ярославля пот вопросам социально-экономического развития города Алексей Торопов.

Как сообщают в мэрии, собственники пяти рынков на эти условия пошли, разработали дорожную карту и своими силами, вкладывая собственные средства, приводят территории в порядок. Но собственник в Заволжском районе на Резинотехнике — ООО «Мараш» — решил, что преобразования он должен сделать за счет предпринимателей.

«На самом деле это незаконно, у мэрии отношения с собственником, и она именно его просит навести порядок. Поэтому никаких средств с предпринимателей собираться не должно. Сейчас с руководителем ООО «Мараш» ведутся переговоры, подписана дорожная карта, как все должно выглядеть. Если все-таки взаимопонимания не будет найдено, и собственник откажется вкладывать свои средства и наводить порядок, то рынок перейдет обратно в муниципальную собственность» — разъясняет Алексей Торопов.

При этом он особо подчеркивает: рынок не закроется, ни один предприниматель не лишится своего места. Возможно, изменится внешний вид, будут убраны старые палатки, появятся новые. Но это не снос торговых объектов, а их замена. Все эти работы мэрия будет проводить за собственный счет. Скорее всего, будут задействованы средства принадлежащего городу ООО «Центр» (Центральный рынок).

Что касается рынка на Спартаковской, то там сейчас существуют отдельные нарушения, которые раздражают самих жителей: есть случаи, когда рынок выходит на тротуар, и вечером, когда торговля закрывается, перегораживают и тротуар, люди вынужден ходить по проезжей части. После работ по упорядочению рынок должен вернуться рамки земельного участка.