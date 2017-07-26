Виновник крупного пожара в Ярославле наказан штрафом
Ярославль, 26 июля, 2017, 09:48 — ИА Регнум. Прокуратура Дзержинского района Ярославля провела проверку по факту пожара на складе ГСМ в Ярославле. Виновным названы ООО «Интек Агро» и его руководитель, сообщает корреспондент ИА REGNUM
Резонансный пожар на складе ГСМ произошел 9 июня и попал во все федеральные СМИ: огромный столб черного дыма стоял над городом в течение двух часов. К тушению огня планировали привлечь авиацию, но, к счастью, этого не потребовалось.
По официальным данным, возгорание произошло на топливной площадке ООО «Интек Агро». Площадь пожара составила более 2000 м², огнем уничтожено 3 большегрузных и 4 легковых автомобиля, повреждено 1 строение. Главным управлением МЧС России пожару присвоен третья категория опасности. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
«Прокурорской проверкой установлено, что ООО «Интек Агро» имеет лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
Кроме того, вопреки положениям Трудового кодекса общество не оформило трудовые отношения с двумя сотрудниками, в том числе виновником пожара: вместо трудовых договоров с ними заключены договоры подряда.
Были выявлены и другие нарушения: срок действия разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух у организации истек в 2016 году.
По итогам рассмотрения актов прокурорского реагирования ООО «Интек Агро» и его руководитель признаны виновным в совершении указанных правонарушений. Обществу назначено наказание в виде штрафа в сумме 260 тысяч рублей, директору — 29 тысяч рублей.
Отдел надзорной деятельности территориального управления Министерства по чрезвычайным ситуациям возбудил по факту пожара уголовное дело по ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).