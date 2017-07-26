Рубцовск, Алтайский край, 26 июля, 2017, 09:34 — ИА Регнум. Подтопление грунтовыми водами части домовладений в Рубцовске, произошедшее в апреле 2017 года, повлияло на решение «Сибирской генерирующей компании» (СГК) скорректировать график проверки готовности жилого фонда города к зиме. Такой вывод можно сделать из официального сообщения, распространенного сегодня, 26 июля, Алтайским филиалом СГК, реализующим в этом третьем по величине городе Алтайского края уникальный проект по модернизации системы теплоснабжения.

Светлана Шаповалова Сибирская генерирующая компания в Рубцовске

Напомним, готовность к отопительному сезону в регионе, по решению правительства Алтайского края, должна быть обеспечена до 15 сентября. Поэтому у рубцовских управляющих организаций, социальных учреждений и частных собственников помещений для подготовки систем отопления зданий к зиме осталось меньше месяца.

«Со второй половины августа энергетики Сибирской генерирующей компании приступят к финальному этапу подготовки города к началу отопительного периода — пробному запуску обновленной системы теплоснабжения и отладке гидравлического режима. Результат проведения этих работ и качество отопления зимой во многом будет зависеть от ответственного отношения собственников и управляющих жильем организаций к предписаниям специалистов», — подчеркнули в СГК.

Между тем, жилой фонд Рубцовска состоит из более чем 1900 многоквартирных и частных домов. Всего у СГК в городе почти 2600 потребителей, включая социальные учреждения и административные здания. Для того, чтобы система отопления и горячего водоснабжения каждого из них перед началом отопительного сезона была приведена в порядок, собственники и управляющие организации обязаны обеспечить выполнение ряда требований.

«Основные из них — установка расчётных дроссельных устройств на тепловых узлах для отладки гидравлического режима, промывка внутридомовых систем отопления, опрессовка на прочность и плотность. Важный пункт для многоквартирных жилых домов — установка гидрозатворов. Это устройство, которое в случае порыва на тепловых сетях не позволит воде попасть в подвал дома», — отмечают энергетики.

Ежедневно специалисты СГК обходят от 40 до 60 объектов. На сегодняшний день энергетики проверили готовность к отопительному периоду порядка 70% потребителей.

«Выводы неутешительные — пока лишь 3% объектов полностью готовы к запуску отопления», — подчеркнули в СГК.

По словам заместителя директора по эксплуатации тепловых сетей рубцовского подразделения СГК Олега Семенькова, часть уже проверенных потребителей имеет веские причины неготовности — высокий уровень грунтовых вод, который до сих пор не позволяет приступить к проведению работ.

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«Однако это не снимает ответственности за качество подготовки к зиме ни с нас как ресурсоснабжающей организации, ни с исполнителя коммунальных услуг — управляющей организации или ТСЖ. Мы стараемся идти навстречу потребителям, поэтому скорректировали график наших инспекторов таким образом, чтобы дать возможность качественно подготовить к приему тепла жилой фонд и учреждения, а затем провести проверку в сокращенные сроки», — заявил энергетик.

Как уже сообщало ИА REGNUM, проект, в соответствии с которым СГК инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, считается уникальным. Энергетики в рамках концессии, заключенной с властями Рубцовска, оборудуют на станции новые котлы, турбину и пульт управления, а также осуществят перекладку и строительство более 20 км трубопроводов.

«Мы надеемся, что отопительный сезон 2017/2018 годов в Рубцовске пройдет спокойнее и надежнее, чем прежде. Хотя должен сказать: на протяжении 12 прошедших сезонов, за которые я лично был ответственен в крае, мы не допускали серьезных технологических сбоев в Рубцовске. Были сложные ситуации, но их решали, что называется, на опережение. Сегодня в Рубцовске ведут небывалые по объемам работы, чтобы объединить два тепловых контура, действующих в городе», — отмечал в ходе своей недавней рабочей поездки в Рубцовск губернатор Александр Карлин.

Он, в частности, напомнил, что уже несколько десятков лет назад специалисты констатировали: необходимо формировать единый тепловой контур, чтобы решать задачу теплоснабжения в едином алгоритме для всего города, а не для двух его частей отдельно. Тогда эту задачу не решили.

В настоящее время строительство перемычки, которая позволит объединить два контура теплоснабжения города, завершено. Все остальные работы тоже идут по графику.