Санкт-Петербург, 28 июля, 2017, 22:09 — ИА Регнум. Сегодня, 28 июля, в выставочном центре «Экспофорум» стартовал фестиваль о фантастике, кино, науке и космонавтике «Старкон». По словам организаторов, мероприятие собрало на своей площадке более 80 000 посетителей. Фестиваль продлится до 30 июля.

Дарья Драй ИА REGNUM Харли Квин

Дарья Драй ИА REGNUM Харли Квин

Важной частью события стала научная зона, где разместились более 30 экспонатов космической техники и роботов. Особым вниманием среди посетителей пользовался настоящий марсоход. Тема космоса отобразилась также в картинах, документальных фильмах и многочисленных книгах.

Дарья Драй ИА REGNUM Косплей

Состоялась трансляция запуска корабля «Союз МС-05», на борту которого находится три человека, среди них — российский космонавт Сергей Рязанский. Прокомментировал трансляцию летчик-космонавт Александр Скворцов.

В рамках фестиваля начала свою работу пятая научно-популярная конференция о космосе и будущем «Парсек», в программу которой вошли лекции российских ученых на различные темы: космонавтика, квантовые сети, компьютерное зрение, нейромаркетинг и др. С докладами выступили Михаил Бурцев, Алексей Натекин, Сергей Гросс, Мария Боруха, Жагболат Макисов и Лена Васильева.

На главной сцене прошли групповые конкурсные выступления косплееров, где конкурсанты из СНГ и Балтии представили костюмы героев фильмов, комиксов, игр и других фантастических произведений. По предварительным заявкам, в конкурсе примут участие более 2000 косплееров.

Дарья Драй ИА REGNUM Демон в ночи

Выставочная зона вместила в себя 35 интерактивных декораций по мотивам фильмов, сериалов, комиксов и видеоигр. Здесь представлены стенды «Звездных войн», «Ведьмака», «Футурамы», «Доктора Кто», «Звездного пути», «Mass Effect» и др. Участники стендов устроили выступления в костюмах и организовали развлекательные мероприятия для посетителей.

В кинозале состоялся показ картин Дэвида Эйра «Отряд самоубийц» и Дени Вильнёва «Прибытие». Важным событием стал предпоказ фильма Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» на английском языке с субтитрами. В широкий прокат картина выйдет 24 августа.

Спортивная и игровая зоны собрали на своих площадках поклонников компьютерных и видеоигр, где прошел киберспортивный турнир. Для тех, кого интересует создание видеоигр, был устроен мастер-класс. Ретро-зона представила посетителям консоли и ведоигры, которые стояли у истоков игровой индустрии.

Дарья Драй ИА REGNUM Retrogame

Для тех, кто любит более активные игры, альтернативой стала батутная арена, 6-метровый скалодром, веревочный парк и тир.

Профессиональные мультипликаторы и комиксисты из России и ближнего зарубежья провели мастер-классы по рисованию и созданию комиксов. О новинках 2017 года в мире комиксов рассказали представители издания «Bubble».

Дарья Драй ИА REGNUM Комиксы

Среди гостей фестиваля также писатели-фантасты Олег Ладыженский и Дмитрий Громов (Генри Лайон Олди), Виталий Зыков, Никита Аверин.

Фестивальная программа 29 и 30 июля включит в себя дефиле косплееров, предпоказ фильма «Малыш на драйве», выступления писателей, космонавтов, художников, блогеров и другие события. Ведущими мероприятия станут Сергей Дружко и Виктор Гусев.