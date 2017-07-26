Калуга, 26 июля, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Депутаты городской думы Малоярославца Калужской области 25 июля на внеочередном закрытом заседании удовлетворили заявление Григория Харлампова об отставке с должности мэра города по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности главы администрации Малоярославца назначена Людмила Горохова, которая занимала пост заместителя главы горадминистрации по общественно-административной работе, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Malkray.ru Григорий Харлампов

Напомним, ранее на заседании регионального кабинета министров губернатор области Анатолий Артамонов подверг резкой критике деятельность мэра Малоярославца Харплампова и депутатов городской думы, узнав, что Малоярославец «из-за халатности» местных властей, которые не смогли вовремя оформить документы, не попал в федеральную программу «Городская среда», в рамках которой муниципалитетам области выделяются средства на благоустройство дворов и общественных пространств.

Кстати, это далеко не единственной случай отставки глав малоярославецкой администрации после губернаторской критики.

Между тем в настоящее время в суде рассматривается дело бывшего мэра Малоярославца Григория Харлампова. Ему вменяют превышение должностных полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM ,16 жителей Малоярославца в открытом письме к губернатору Калужской области Анатолию Артамонову обвинили местных чиновников и депутатов в коррупции. По мнению авторов письма, в муниципальных органах царят клановость и семейственность, что компрометирует власть и вызывает у населения недоверие к ней.

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