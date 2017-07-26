Барнаул, 26 июля, 2017, 08:43 — ИА Регнум. Пищевая и перерабатывающая промышленность Алтайского края сохраняет положительный тренд развития. Об этом сегодня, 26 июля, сообщает краевое министерство экономического развития. В пример приводится статистика 2016 года (индекс промышленного производства пищевых продуктов составил 105,3%) и первых пяти месяцев 2017 года (индекс промышленного производства пищевых продуктов составил 108,3%, напитков — 101,6%).

Светлана Шаповалова Алтайская гречиха

«Это превышает общероссийские показатели, которые сложились в размере 103,9 и 100,7 процента соответственно», — подчеркивается в официальном сообщении ведомства.

По поводу динамики экспорта алтайских продуктов питания сказано, что в 2016 году она существенно приросла к уровню 2015 года: экспорт муки увеличился в 1,4 раза (основные направления отгрузок — Монголия, Таджикистан, Китай); масла подсолнечного — в 2,8 раза (Китай, Казахстан, Афганистан, Киргизия, Узбекистан); масла соевого — в 35 раз (Казахстан, Узбекистан, Китай); масла рапсового — в 1,6 раза (Китай, Норвегия, Монголия).

Известно, что колбасные изделия и деликатесы чаще всего вывозились в Республику Казахстан (поставки этой продукции выросли в 64 раза). Значительно увеличились отгрузки сыров в Монголию, Казахстан, Киргизию, а также водки, отправляемой в Нидерланды и США.

«При незначительном снижении экспорта меда в европейские страны поставки этого продукта в Китай увеличились в 6 раз. Высокий интерес к алтайской продукции проявляет Япония, куда отгружаются значительные объемы зеленой непропаренной гречки и гречневой лузги, применяемой в производстве отделочных материалов и медицине», — говорится в сообщении министерства.

По данным Сибирского таможенного управления, экспорт пищевых продуктов и продовольственного сырья в регионе за январь-февраль 2017 составил порядка $25 млн. Экспорт соевого масла увеличился на 33%, рыбной продукции — на 77%, молокопродуктов — на 32% и свекловичного жома — на 53%.

За отчетный период экспортировано 79,0 тонн мороженого в Китай и 2,5 тонны в Монголию.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам 2016 года экспорт пищевых продуктов, произведенных в Алтайском крае, вырос на 67,5%. Положительную динамику экспортной деятельности край демонстрирует в течение двух последних лет.

В настоящее время алтайская продукция экспортируется в 18 стран ближнего и дальнего зарубежья: Монголия, Китай, Таджикистан, Киргизия, Казахстан, Латвия, Литва, Афганистан, Канада, Польша и другие.