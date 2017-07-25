Астана, 25 июля, 2017, 21:53 — ИА Регнум. В Департаменте внутренних дел Алма-Аты подтвердили эту информацию. По словам руководителя пресс-службы ДВД города Салтанат Азирбек, тело юноши было обнаружено утром 25 июля без признаков насильственной смерти. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

Скриншот соцсети Facebook пользователя Ислам Угушев

Примечательно, что в произошедшем общественность обвиняет самого волонтера Ислама Угушева, который подробно описал произошедшие события и разместил ряд видеоматериалов.

«Все началось с того что в С.О.Б. 24 июля обратилась Екатерина Смирнова. У нее пропала дочь 16 лет Смирнова Анастасия. По предварительной информации, Анастасия убежала с неким Назаром 17 лет. Оперативно был создан штаб поиска, пошел сбор информации. Выяснилось что Назар состоял на учете среди трудных подростков. Сегодня, примерно в 09:00 часов, Назар выложил видео в свой инстаграм, на котором видно стол, на столе видны какие-то непонятные препараты и следом идет комментарий — подтягивайтесь, кайфанем», — пишет Ислам Угушев.

Подписчики страницы движения «Совет общественной безопасности» сообщили, что видели похожую пару в районе горнолыжного курорта Чимбулак. Волонтеры выехали на место с матерью пропавшей Анастасии для проверки факта и действительно нашли сбежавших подростков. В момент, когда подростки должны были сесть в машину и поехать домой, волонтер Ислам Угушев начал их отчитывать, пытаясь снять лица юноши и девушки на видео и приговаривая: «Наплевали на всех, на родителей, на сотрудников правоохранительных органов, на тех людей, которые их ищут, на родителей наплевали!"(видео можно увидеть по ссылке). Не выдержав психологического давления, подростки кинулись бежать, а Ислам Угушев погнался за ними. В результате подростки спрыгнули с обрыва, чтобы отделаться от погони.

«Мы точно не ожидали того, что эта пара прыгнет с обрыва. Они пролетели где-то этажа 3, прокатились по камням и побежали дальше, уже выше в гору», — описывает события Ислам Угушев.

После непродолжительных переговоров юноша, по словам Угушева, выкрикнул, что не удерживает Анастасию, а в подтверждение своих слов — подтолкнул. Девушка сорвалась со скалы, юноша побежал дальше.

«После чего подбежала мама, в руках была аптечка, по возможности обработали все раны и ссадины, но у девушки начался приступ, ее всю трясло и во рту была пена. Также у девушки была кровь, она ударилась головой, но голову не рассекла, была видна гематома. На место падения подбежал свидетель произошедшего с ребятами из гостиницы, начали помогать спускать девушку. Девушка уже была без сознания», — описывает дальнейшие события волонтер.

Если опираться на его показания, то юноша в это время повел себя довольно странно: убежал выше в горы, после чего начал звать на помощь и просить воды. Когда занимавшиеся девушкой спасатели вернулись на место, подросток уже затерялся в горах.

«После того как спасатели Службы спасения 109 передали девушку (16 лет) врачам скорой помощи, оперативная группа РОСО совместно со спасателями Службы спасения начали поиск молодого человека 1999 года рождения. В ночное время поиски были прекращены. В 5.30 оперативная группа в количестве пяти спасателей выехала на продолжение поисков. В 08.24 тело было обнаружено», — сообщили в казахстанском Республиканском оперативном спасательном отряде.

Напомним, 16-летняя Анастасия Смирнова, кандидат в мастера спорта по фехтованию, пропала 23 июля 2017 года в Алма-Ате. По сведениям ее родных, юноша, с которым она ушла из дома, располагал большой суммой денег — 1 млн тенге (183,5 тыс. руб.). Позже появилась информация, что эти деньги подросток украл у близкой родственницы, предварительно нанеся ей ножевое ранение.

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