Киев, 25 июля, 2017, 19:31 — ИА Регнум. Так, заместитель начальника управления НМ ДНР Басурин заявил, что 24 июля украинские войска обстреляли позиции ДНР в 14 населенных пунктах.

Aerosonde Ltd Беспилотный летательный аппарат

«На Донецком направлении противник задействовал тяжелое артиллерийское вооружение. По 10 населенным пунктам и прилегающим к ним районам применено 2 артиллерийских снаряда калибра 152 мм и девять — калибра 122 мм, а также 36 мин калибра 120 мм и 57 мин калибра 82 мм. На Горловском направлении обстрелам со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Зайцево. Противник активно применил гранатометы и стрелковое оружие. На Мариупольском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил девять мин калибра 120 и 82 мм, кроме того, активно применялись гранатометы и стрелковое оружие. Всего за прошедшие сутки зафиксировано 42 случая нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Украины», — сказал Басурин.

Он сообщил, что разведка ДНР продолжает фиксировать сосредоточение артиллерии и бронетехники ВСУ вдоль линии соприкосновения.

«В районе населенных пунктов: Гнутово (8 км до линии соприкосновения) выявлено местонахождение четырех 152-мм гаубиц Д-20; Иванополье (22 км до линии соприкосновения) отмечено прибытие трех 152-мм пушек «Гиацинт-Б», четырех 152-мм гаубиц «Мста-Б», — уточнил Басурин.

По его словам, на Приморском направлении украинские силовики продали бойцам ДНР беспилотные летательные аппараты (БПЛА) американского производства.

«Данный факт объясняется тем, что военнослужащие по контракту, которыми так гордится командование ВСУ, имеют перед собой одну-единственную цель в зоне так называемой АТО — «выжать» из армии все, что можно, после чего уволиться в запас. Однако обогащению законным способом мешает обширная система штрафов, разработанная в каждом подразделении ВСУ», — рассказал Басурин.

Он также отметил, что на Украине нет свободы слова, а украинским солдатам запрещают критиковать верховного главнокомандующего Петра Порошенко.

«Один из самых серьезных проступков, за который лишают половины денежного довольствия — это критика преступной украинской власти. Порошенко постоянно заявляет о якобы существующей свободе слова, которой еще никогда не было за всю историю Украины. Всю полноту этой «свободы», как никто иной, ощущают украинские военнослужащие, находящиеся вблизи линии соприкосновения, когда каждое неосторожно высказывание в адрес руководства страны приводит к резкому уменьшению их денежного довольствия», — считает Басурин.

В свою очередь, представитель Народной милиции ЛНР Марочко отметил, что за минувшие сутки киевские силовики 10 раз нарушили режим тишины, выпустив по позициям ЛНР около 180 боеприпасов. В результате боев двое бойцов ЛНР погибли.

«Обстрелу подверглись позиции наших подразделений в районе населенных пунктов Алмазное, Знаменка, Красный Яр, Лозовое, Калиново и район памятника князю Игорю. ВСУ при обстрелах применяли запрещенные Минскими договоренностями 122-мм артиллерию, 120 и 82-мм минометы, боевые машины пехоты, гранатометы и стрелковое оружие. Всего по территории Республики было выпущено 177 снарядов, мин и гранат», — сказал Марочко.

Он подчеркнул, что украинская сторона продолжает провоцировать подразделения НМ ЛНР на открытие огня с целью последующего обвинениях их в срыве Минских договоренностей.

«Так, 23 июля из района Луганского, подконтрольного ВСУ, по населенному пункту Логвиново подразделениями 53-й бригады ВСУ велся провокационный минометный огонь. В это время на позициях находились съемочные группы украинских информационных агентств с целью видеофиксации ответного огня», — пояснил Марочко.

По его данным, подразделения ВСУ разместили вблизи линии соприкосновения гаубицы «Акация» и минометы. «В районе населенного пункта Луганское на расстоянии 5 км от линии боевого соприкосновения нами выявлено расположение двух 152-миллиметровых артиллерийских гаубиц «Акация» и огневые позиции 120 и 82-миллиметровых минометов. В районе населенного пункта Золотое в подразделениях 24-й бригады ВСУ проводились инженерные и маскировочные работы по сокрытию запрещенного Минскими соглашениями вооружения, расположенного на линии соприкосновения, от представителей миссии ОБСЕ», — добавил Марочко.

В свою очередь спикер Министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Лысенко заявил, что 24 июля «ни один украинский военный не погиб, трое получили ранения». По его словам, в районе Кряковки (Луганское направление) украинские войска накрыло огнем из минометов, а в Техизбенке подразделения ВСУ отбили атаку разведчиков ЛНР.

«Группа вражеских разведчиков пыталась приблизиться к украинским позициям, однако была вовремя обнаружена. Уже через 10 минут, не выдержав плотного огня с нашей стороны, противник отступил», — заверил Лысенко. При этом в Станично-Луганском, Новоайдарском и Попаснянском районах войска ЛНР в основном вели огонь из легкого вооружения. Всего на Луганском направлении противник совершил 14 обстрелов.

Лысенко отметил, что на Донецком направлении основные боевые действия развернулись в Авдеевке и на позиции «Шахта Бутовка». В частности ВС ДНР трижды применили минометы, выпустив 15 мин. Огонь велся огонь со стороны Ясиноватой и Спартака.

«Вечером состоялась одна 30-минутная перестрелка на Светлодарской дуге. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло пять вражеских обстрелов», — сказал спикер.

Он также проинформировал, что на Мариупольском направлении украинские военные зафиксировали восемь случаев нарушения режима тишины. Так, ВС ДНР «по одному разу применяли БМП и минометы, в остальных случаях ограничившись легким вооружением».

«Боевые действия начались после 15 часов и продолжались до позднего вечера. Наиболее неспокойно вчера было в Красногоровке, Богдановка и Широкино», — рассказал представитель Киева.