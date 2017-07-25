Тирасполь, 25 июля, 2017, 18:35 — ИА Регнум. «Лично для меня это не шоковое решение. У них так происходит традиционно: из года в год молдавские политики заявляют о своем желании изгнать с нашей территории российское присутствие», — сказал Красносельский, отметив, что все это «как минимум настораживает, так как ведет к эскалации конфликта». «Удаление миротворцев, российского присутствия — это путь к войне. Это недопустимо. Я уже как-то сравнивал действия некоторых политиков с действиями жонглеров, которые жонглируют в пороховом погребе. Это очень опасное занятие. Мы призываем к трезвости принятия решений, к переговорному процессу, к тому, чтобы не допускались односторонние действия в отношении Приднестровской Молдавской Республики», — добавил он.

Александр Дейнека. Солдат в плащ-палатке (фрагмент). 1942

«Что касается того, что решение было принято именно 21 июля, в 25-ю годовщину подписания президентами России и Молдовы Соглашения «О принципах мирного урегулирования вооружённого конфликта …», то в этом вижу явный элемент цинизма, — продолжил президент ПМР. — Точно так же к праздничной дате были выдворены с территории Молдовы российские дипломаты. Прослеживается некая системность, системный подход по дискредитации российского присутствия. О каком сближении можно говорить, когда принимаются подобные решения? И принимаются кем? Парламентом — органом, избранным народом. Все говорит о том, что у нас абсолютно разные курсы: у одних — на Запад, у других — на Восток, в российском направлении. Мы придерживаемся своей идеи, мы от нее никогда не отступим».

Глава государства напомнил, что за 25 лет существования миротворческой миссии «ни один миротворец, ни один житель не погиб в результате боевых действий». «Вот наше главное достижение. Мы сберегли мир, и мы понимаем, благодаря чему и кому существует мир на приднестровской земле — благодаря нашим защитникам и миротворцам. Операция уникальна. В ней принимают участие, помимо российских миротворцев, миротворцы Приднестровья и Молдовы, то есть бывших противоборствующих сторон. Это хороший пример. Этот опыт надо перенимать и распространять, а не изгонять миротворцев», — подчеркнул он.

Красносельский напомнил, что в конце июля в Приднестровье отпразднуют 25-летие миротворческой миссии на берегах Днестра. В республику по его приглашению прибывают президент Молдавии Игорь Додон и спецпредставитель президента России Дмитрий Рогозин. «Эти должностные лица примут активное участие в праздновании 25-й годовщины со дня ввода Совместных миротворческих сил. Конечно, будут и переговоры — трехсторонние, двусторонние. Мы обсудим наболевшие вопросы, те, что политизируются. Я неоднократно предлагал уйти от политики и решать вопросы, которые важны для людей», — сказал он.

До сих пор, по его словам, со стороны Кишинева никакого движения навстречу нет, а заявления молдавского руководства против российских миротворцев только усугубляют ситуацию. «Миротворцы — это наша жизнь, наш мир. А мир не обсуждается», — подвел итог Вадим Красносельский.

Парламент Молдавии 21 июля — в день 25-летия подписания мирного соглашения 1992 года об урегулировании молдавско-приднестровского конфликта — принял антироссийское заявление с требованием вывести войска и вооружения России из Приднестровья. За это проголосовали депутаты правящей Демпартии, а также либералы, либерал-демократы и «народные европейцы». Парламент также обратился к президенту Додону с призывом «содействовать любыми способами, имеющимися в распоряжении, принятию Генеральной ассамблеей ООН резолюции о выводе российских вооруженных сил, незаконно находящихся на территории нашей страны».

Справка ИА REGNUM :

Оперативная группа российских войск (ОГРВ) и российские миротворцы находятся на территории Приднестровской Молдавской Республики в соответствии со статьями 2 и 4 Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта, подписанного в 1992 году главами России и Молдавии в присутствии президента Приднестровья. Согласно статье 8 данного Соглашения, его действие может быть прекращено либо «по согласию сторон», либо «в случае выхода из него одной из договаривающихся сторон».

Несмотря на постоянные попытки подвергнуть сомнению и дискредитации мандат России на выполнение миротворческой миссии и требования вывести российские войска из Приднестровья, звучащие на протяжении ряда лет, о своем выходе из Соглашения о принципах мирного урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Кишинев до сих пор не объявил.

«Стамбульские обязательства» 1999 года в части вывоза вооружений из Приднестровья, взятые Россией в контексте ДОВСЕ, но при этом носившие двусторонний российско-молдавский характер и не касавшиеся третьих стран, были выполнены досрочно еще в 2001 году. На данный момент в ПМР нет никаких вооружений, которые регулируются ДОВСЕ. Более того, в июле 2007 года РФ ввела мораторий на соблюдение ДОВСЕ в связи с тем, что договор не был ратифицирован ни одним государством — членом НАТО. А 11 марта 2015 года Россия окончательно вышла из ДОВСЕ.