Ярославль, 25 июля, 2017, 18:09 — ИА Регнум. Под Ярославлем местные жители провели акцию протеста против некачественных дорог: обвели ямы и пробоины на дороге краской, а внутрь засыпали сухое сено. Об этом сообщает портал TwitRegion.

Twitregion.ru Ямы на дороге

Ремонт дороги Ляпино-Прусово был завершен в 2017 году на 50%. Выполненная половина дороги сделана хорошо: асфальт, дорожная разметка, новые остановочные комплексы. Но отремонтированная дорога доходит до середины деревни Гаврилово, а дальше начинается царство ям.

«У нас ходят два рейсовых автобуса и один школьный. Водители стали уже роптать и грозятся перестать ездить, чтобы не гробить машины. А как тогда местным деткам в школу добираться? Там осталось сделать 2,5 километра, от Гаврилов до Прусова. Если строители не сделают ремонт до осени, то больше десяти поселков останутся отрезанными от Ярославля», — сказал корреспонденту ИА REGNUM житель деревни Ларино Сергей Тимофеевский.

Жители деревень, которые попали в зону неотремонтированной трассы, провели показательную акцию: засыпали ямы сеном и собрали подписи, которые отравили в правительство региона вместе с фотографиями «дороги жизни».

«Мы хотим добиться у местных властей если не ремонта оставшегося участка дороги, то хотя бы сделать ямочный ремонт, чтобы мы могли протянуть до начала капитального. Пока же нам никто о планах починить дорогу ответа не дает», — сказали корреспонденту ИА REGNUM жители окрестных деревень.