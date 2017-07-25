Ярославль, 25 июля, 2017, 16:06 — ИА Регнум. В ларьке у Юбилейного парка, который вызвал недовольство мэра Ярославля «отсутствием лука в бутербродах», сегодня днем ситуация осталась такой же. Лука нет — сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Летнее кафе в Ярославле

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 21 июля на общегородском совещании мэр Владимир Слепцов поручил сделать так, чтобы в бутерброды, которые продаются в парках города, добавляли лук.

«Без лука бутерброды невкусные. Люди не едят бутерброды без лука. Мы пошли проверять, как идет торговля, спросили — жители покупают? «Нет, — отвечают продавцы, — сегодня вы первые». А тут житель подошел, говорит — а чего у них покупать, они без лука делают» — сказал мэр Ярославля.

25 июля корреспондент ИА REGNUM побывал в том самом ларьке. Покупателей было много, но в лук в хот-догах, или «бутербродах», как назвал их Владимир Слепцов, вновь отсутствовал.

«После того, как мэр сказал, мы лук добавляли. Но сегодня он кончился, весь съели. Вот со склада привезут — опять будем добавлять», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM продавщица.

Так что можно сказать, что мэр Ярославля угадал вкусы ярославцев: лук действительно пользуется популярностью.