Оренбург, 25 июля, 2017, 15:19 — ИА Регнум. «Другие площадки для производства мы не рассматриваем ввиду существующей истории партнерских отношений и условий, которые предоставляет правительство региона. Это очень важно для нас».

Виталий Архиреев ИА REGNUM

Отметим, что говоря о существующей истории партнерских отношений, Келльнер имеет ввиду действующее производство BMW в Калининграде, на котором выпускается ограниченный модельный ряд бренда. Вполне очевидно, что новое производство в регионе — это рабочие места, отчисления платежей в бюджеты и расширение заказов на предприятиях кластера.

Другое дело, что автомобильный рынок в России пока еще не демонстрирует положительной динамики, что и является одной из причин в позиции выжидания баварского концерна.

О том, что хорошего приносит новое производство автомобилей в Калининградской области, нам прокомментировал Сергей Чернин, член Общественного совета Минприроды России, экс-председатель Комиссии ОПРФ по экологии и охране окружающей среды (V созыв), президент ГК Корпорация «ГазЭнергоСтрой»:

"Регион уникален не только с точки зрения своего географического положения и комфортной близости к Европе, здесь создан крайне благоприятный инвестиционный климат. Дело не только в налоговых и таможенных преференциях особой экономической зоны, которые сегодня есть, а завтра, может быть, и нет. Власти нашли свой алгоритм выстраивания взаимоотношений с инвесторами и свой способ оказания поддержки. На практике повседневную помощь с согласованиями и оформлением различных разрешений и документов, содействие в снятии административных барьеров очень трудно переоценить. В ответ, в случае с компанией BMW, регион получает решение массы собственных социальных проблем. Понятно, что строительство нового предприятия означает открытие новых рабочих мест.

Обратите внимание, что на уже действующем заводе работает в основном молодежь, люди в возрасте до 30 лет. Предприятие само ведет их обучение и обеспечивает социальным пакетом, куда входят корпоративный транспорт и питание на работе. Кроме того, на заводе BMW работает мощная экологическая служба, которая ведет постоянные наблюдения и измерения состава почвы, воздуха и воды. Потребление природных ресурсов на предприятии сведено к минимуму, что позволяет избежать серьезного негативного влияния на окружающую среду. И это, конечно, определяющий момент, в случае со строительством крупного производства».