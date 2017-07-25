Ярославль, 25 июля, 2017, 14:44 — ИА Регнум. В Ярославле пользователи соцсетей выбрали название для фестиваля в честь 50-летия туристического маршрута «Золотое кольцо России». Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM.

Ярославль

19 августа в городе Ярославле отметят 50-летие туристического маршрута «Золотое кольцо России». В этот день в Ярославле пройдет ряд крупных событийных мероприятий. Общероссийский «золотой» праздник объединит фестиваль хоровой и колокольной музыки «Преображение», гастрономический фестиваль — городской пикник «Пир на Волге», фестиваль семейного отдыха «Былинафест», фестиваль художественных промыслов и ремесел «Ярославский базар», а также народное празднование Яблочного Спаса и Преображения Господня.

Все эти события объединятся в один грандиозный праздник, который станет кульминацией годового празднования юбилея маршрута. Инициативная группа экспертов туристического квартала «Злато место» открыла в соцсети «Вконтакте» голосование «Как назвать фестиваль золотого кольца в Ярославле?».

Большинством голосов победило название «День Золотого кольца России» (30,2%). На втором месте закрепилось название «Золотая Ярославия» (26,9%), тройку призеров замкнуло название «Злато место» (17,6%).