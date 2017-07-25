Киев, 25 июля, 2017, 14:25 — ИА Регнум. Министр обороны Украины Степан Полторак инициировал проверкив 95-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ и учебном центре ВДВ. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская армия

«Степан Полторак… поручил Генеральному штабу ВС Украины и Военной службе правопорядка в ВС Украины безотлагательно разобраться в достоверности информации, обнародованной в социальных сетях по проблемным вопросам в 95-й десантно-штурмовой бригаде и учебном центре ВДВ», — говорится в сообщении. Отмечается, что после служебной проверки будут приняты меры.

Кроме того, Полторак рассмотрел обращение журналистов и общественных деятелей в связи с получением ранения на учениях ВСУ украинского журналиста Вячеслава Волка.

«Генеральному штабу ВС Украины дано отдельное безотлагательное поручение по организации изучения фактов, изложенных в обращении, о получении ранения и решения указанных проблемных вопросов в соответствии с действующим законодательством. Директору департамента медицинского обеспечения поставлена задача срочно изучить вопрос об оказании помощи в лечении и обеспечении лекарствами Вячеслава Волка», — проинформировало МОУ.

О начале проверки в 95-ой десантно-штурмовой бригаде ВСУ Полторак написал на своей странице в Facebook. «В связи с сообщениями, которые изложены в соцсетях, я поручил безотлагательно разобраться в достоверности информации по проблемным вопросам в девяносто пятой десантно-штурмовой бригаде и учебном центре ВДВ. Сейчас по указанным фактам осуществляется служебная проверка. По результатам проверки будут приняты соответствующие меры», — информирует министр.

Напомним, раннее командир мобильной инструкторской группы ВДВ Вооруженных сил Украины «Марусины медведи»Маруся Звиробий остро раскритиковала руководство учебного центра ВДВ за жестокое обращение с украинскими солдатами.

«Командир учебного центра ВДВ запугивает личный состав, приводит ужасные примеры, мол, вот видите, сейчас этого пацана найдут и с ним разберутся. Вы себе тоже так хотите? И вот он, этот командир, в рабочее время заставляет боевых разведчиков метлами махать и запугивает взламыванием личных данных с компьютеров и прослушиванием телефонов, он выгонит таких «правдорубов», которые вздумают об этом писать так, как сделал это с Марусей. Товарищи командиры путают, они не понимают слова «контракт», они уничтожают в молодом поколении любой энтузиазм и желание служить, и собственно не только в молодом, от таких идут просто все адекватные кадры», — написала Звиробий.

Журналист Вячеслав Вовк получил ранение в шею еще 6 июля, во время командно-штабных учений территориальной обороны.