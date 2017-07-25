Ярославль, 25 июля, 2017, 12:15 — ИА Регнум. 25 июля экс-руководитель ярославского отделения «Яблока» Владимир Зубков подал в Ярославскую городскую избирательную комиссию свой список кандидатов от регионального отделения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Владимир Зубков

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 июля свою конференцию провело руководство отделения партии, которое возглавляет экс-заммэра Ярославля Олег Виноградов. Но прежний руководитель отделения решил, что смена власти в партии незаконна и провел альтернативное выдвижение кандидатов.

По словам Владимира Зубкова, вчера состоялся альтернативный региональный совет «Яблока», где были выдвинуты списки кандидатов для участия в выборах в муниципалитет города Ярославля.

«Сегодня мы подали документы в городскую избирательную комиссию и будем ждать, пока там проверят документы и примут решение о том, чтобы провести регистрацию» — говорит Владимир Зубков.

Единый список состоит из 19 человек, из них 7 человек — одномандатники. Самый известный в нем, пожалуй, сам Владимир Зубков.

«Объективно мы смогли закрыть только 19 округов, в прошлый раз закрывали больше. Просто часть людей после событий, произошедших в региональном «Яблоке», разочаровались в политике и ушли, хотя это были очень хорошие и перспективные кандидаты», — пояснил Владимир Зубков.

Теперь в городскую избирательную комиссию должен подать свой список Олег Виноградов. После этого будет рассматриваться вопрос, какой из двух списков партии «Яблоко» является легитимным.

«Позиция у нас понятна — то общее собрание, которое было у Виноградова, незаконно и нелигитимно, оно проведено с нарушениями устава и действующего закона, поэтому его решение об избрании новых руководящих органов полностью не соответствует закону, а законно избранный орган вправе произвести выдвижение списка для участия в выборах» — сказал Владимир Зубков.