Калуга, 25 июля, 2017, 11:46 — ИА Регнум. Об итогах рейтинга по реализации федерального проекта благоустройства городской среды рассказал на форуме «Городская среда», который проходит в Краснодаре, министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень. Об этом 25 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Калужской области.

Пресс-служба правительство Калужской области Выступление Михаила Меня на форуме «Городская среда» в Краснодаре

«В прошлом квартале в нашем рейтинге лучшей была Саратовская область, динамично реализовавшая этот проект. В последнем квартале рейтинг возглавила Калужская область, показавшая очень неплохой результат»,— отметил руководитель федерального ведомства. Второе место разделили Красноярский край и Чеченская Республика, на третьем — Калининградская область.

Проект «Формирование комфортной городской среды» инициирован президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главная задача — благоустройство дворов, городских общественных пространств и объектов. 1657 муниципалитетов по всей стране включились в эту работу. На финансирование проекта в текущем году из федерального бюджета выделено 20 миллиардов рублей.

«Никогда раньше на государственном уровне так серьёзно развитием городской среды не занимались. Уникальность этого проекта и в том, что в его реализацию непосредственно вовлечены сами жители — именно они выбирают, где и как благоустраивать парк или двор. Также очень важно, что общественность вовлечена и в процесс приемки работ по благоустройству», — подчеркнул министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на территории калужского региона в проекте по формированию комфортной городской среды принимают участие 22 муниципалитета. Из 550 млн рублей, выделенных в этом году на программу «Городская среда», более 200 млн рублей уже в работе.

Выступление Михаила Меня на форуме «Городская среда» в Краснодаре.

Фото предоставлено пресс-службой правительство Калужской области.