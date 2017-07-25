Приморский край, 25 июля, 2017, 11:06 — ИА Регнум. Перемещения хищника отслеживают по данным с GPS-ошейника, который надели на тигра перед тем, как выпустить нежданного Владивостокского гостя в дикую природу. Как пояснила ИА REGNUM специалисту по связям с общественностью и СМИ ФГБУ «Национальный парк «Бикин» Мария Шевякова, он находится на территории, где нет других тигров, а потому «не засветился» в фотоловушках.

Архив Амурского филиала WWF России. Василий Солкин Тигр

«Фотоловушки в парке установлены, но в других местах т.к. их устанавливали на тигриных тропах, а Владика выпустили на территории, которая не принадлежала ранее другим тиграм, — отметила она. — Фотоловушки в месте обитания Владика установят уже осенью».

Тем не менее, в район обитания Владика отправились специалисты. Они увидели картину пиршества зверя. Разбросанные в радиусе 50 метров кости и шерсть лося.

«Владик закрал молодого лося, весом примерно 200 кг. Поймать лося он смог потому, что тигры едят лосей», — сообщили в Нацпарке.

И это хорошая и радостная новость для специалистов. По словам директора национального парка «Бикин» Алексея Кудрявцева, получены достоверные свидетельства, что «тигр не утратил охотничьи инстинкты, пока находился в центре реабилитации». От места выпуска Владик сместился относительно недалеко, переплыв при этом реку Бикин. Он сумел найти свою свободную нишу на территории парка и будет обитать на данном участке, «тем более плотность копытных на данном участке высокая».

Опасаться за его судьбу не стоит. Не только лосей, но и других животных, например, кабанов в этом районе много. Еды Владику хватит.

Путь госинспекторов, которые искали Владика, проходил вдоль реки Малая Светловодная сквозь глубокую марь, заросли багульника и густую таёжную чащу. По дороге группа заметила медвежьи тропы, вскоре им попались и сами косолапые, которые, почуяв людей, поспешили удалиться. Когда до точки координат местонахождения тигра оставалось буквально 600 метров, было принято решение спускаться с сопки, образовав линейный строй, чтобы каждый человек был в зоне видимости другого. Добравшись до места, опергруппа обнаружила многочисленные «лежки» тигра и остатки лося. Копыта, кости и шерсть лося были разбросаны друг от друга на расстоянии 30−50 метров. Так же было обнаружено два следа тигра, четко отпечатавшихся на земле. Несомненно, кормовая база для тигра имеется: были замечены и кабаньи тропы, и следы изюбрей. А вот подружку Владик пока не завел. Рано, отмечают в Нацпарке: «тигр еще не половозрелый».

«Очень надеюсь, что бассейн Бикина станет его домом, хотя прекрасно понимаю по опыту прослеживаний, например, тигра Упорного и других — тигр-самец в таком возрасте — животное неугомонное, и может уйти на все четыре стороны, — заявил руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко. — Сейчас же, когда он находится на территории нацпарка, мы пока спокойны за его безопасность».

Напомним, что свою известность тигр, получивший кличку Владик, приобрел в октябре 2016 года, когда появился в пригороде Владивостока, засветившись на десятки фото‑ и видеокамер. Животное было отловлено группой по разрешению конфликтных ситуаций Департамента охотничьего надзора Приморского края и передано в Центр реабилитации (МРОО «Центр Тигр») в селе Алексеевка. Во время реабилитации Владик находился под опекой Центра «Амурский тигр», который полностью обеспечил его кормление, ветеринарное сопровождение и предоставил специальный ошейник с GPS-модулем, благодаря которому сейчас отслеживаются перемещения тигра по тайге.