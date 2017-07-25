Ярославль, 25 июля, 2017, 10:59 — ИА Регнум. Городская избирательная комиссия Ярославля заверила список кандидатов, выдвинутый партией «Родина» на выборы в муниципалитет, которые пройдут 10 сентября. В этом списке большинство иногородних. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в горизбиркоме.

Логотип «Родины»

Родина выдвинула своих кандидатов во всех округах по партийному списку. Больше всего в списке жителей Москвы и Московской области — 7 человек. В Ярославской области проживают лишь шестеро кандидатов. Также есть жители Новосибирской (2 человека), Мурманской, Нижегородской, Тульской, Свердловской и Ульяновской областей.

Известных в Ярославской области политиков в списке нет. Партии «Родина» предстоит собрать подписи в пользу своего выдвижения, так как она не представлена в региональных думе.

«Они готовы приехать сюда и работать в случае своего избрания. Это свежий взгляд на город снаружи», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель регионального отделения партии «Родина» Тарас Сидорин.