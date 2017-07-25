Калуга, 25 июля, 2017, 10:41 — ИА Регнум. В ближайшее время в Калуге начнутся активные работы по благоустройству дворов в рамках программы «Городская среда».

Пресс-служба городской думы Калуги Глава Калуги Александр Иванов принял участие в приёмке работ по обустройству двора

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской думы, уже завершена часть работ по благоустройству, выполненных за счёт средств городского бюджета, распределяемых по предложениям депутатов.

Так, 24 июля глава городского самоуправления Александр Иванов и депутат городской думы Максим Платов приняли участие в приёмке работ по обустройству парковочного кармана во дворе дома № 5 по улице Николо-Козинской.

Качеством работ жители остались довольны, акты приёмки были подписаны без замечаний.

«Работы по обустройству дополнительных парковочных карманов были проведены по обращению жителей, — сказал Александр Иванов. — Следует отметить, что активность калужан в вопросах благоустройства и создания комфортной среды проживания растёт с каждым годом, это видно и по итогам формирования программы «Городская среда». От жителей поступило 367 предложений, 348 — по благоустройству дворовых территорий, 19 — по благоустройству общественных территорий. В итоге в программу был включён ремонт 111 дворовых территорий».

Александр Иванов и Максим Платов также обсудили с жителями возможности дальнейшего расширения парковки, жильцы также обратились с просьбами об опиловке аварийных деревьев.

«Во дворе дома № 5 по улице Николо-Козинской за последние годы был проведён большой объём работ, — подчеркнул Александр Иванов. — Была установлена новая детская площадка, уличный спортивный комплекс, отремонтирована отмостка и асфальтовое покрытие. Вместе с тем, одной из наиболее острых проблем остаётся перегруженность дворов центральной части города автомобильным транспортом, в связи с этим жители выступили с предложением в дальнейшем расширить парковку. Возможно, эти работы будут выполнены уже в следующем году».

Глава городского самоуправления Калуги посоветовал жителям провести межевание дворовых территорий и установить шлагбаумы.