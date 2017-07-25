Ярославль, 25 июля, 2017, 10:22 — ИА Регнум. В Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского открылась летняя математическая школа «Алгебра и геометрия» для студентов, аспирантов и молодых ученых. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ЯГПУ.

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского Математическая школа в ЯГПУ

Летняя математическая школа «Алгебра и геометрия» — совместный проект Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского и Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Формат школы предполагает мини-курсы по различным разделам алгебраической, дифференциальной, арифметической геометрии, теории чисел и другим дисциплинам.

В нынешнем году в Международной математической школе примут участие представители 10 российских регионов, а также гости из Франции, Италии, Японии и ряда других стран.

«Международная школа проводится в ЯГПУ ежегодно на регулярной основе, начиная с 2011 года. Как правило, в ней принимают участие около 100 слушателей — студентов старших курсов университетов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых, как из России, так и из-за рубежа. Лекции читают ведущие ученые в области фундаментальной математики», — сказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ЯГПУ.