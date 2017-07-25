Рубцовск, Алтайский край, 25 июля, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Энергетики «Сибирской генерирующей компании» (СГК) ведут в Рубцовске масштабную ремонтную кампанию на внутриквартальных трубопроводах, подводящих тепло непосредственно к жилым домам и учреждениям. Выполнение работ такого масштаба и последующее благоустройство обойдется компании в 23,8 млн рублей. Подобного не проводились на городских коммуникациях порядка 5 лет, сообщает сегодня, 25 июля, пресс-служба Алтайского филиала СГК.

Светлана Шаповалова Сибирская генерирующая компания

«По плану, к середине августа в городе планируется заменить 3870 метров теплосетей на 11 участках. Сейчас ведутся работы на 6 из них: на пересечении улиц Тихвинская и Алтайская, на 2 участках улицы Светлова в районе троллейбусного парка, а также на 2 участках по проспекту Ленина в центре города — в районе управления статистики, и в южной части — от ДЮСШ-1 до гимназии «Планета детства». После завершения ремонта в местах проведения работ будут заасфальтированы дороги и тротуары, уложен бордюрный камень, восстановлены газоны и высажены деревья», — пояснили в СГК.

По словам заместителя директора по эксплуатации тепловых сетей Рубцовского подразделения СГК Олега Семенькова, еще порядка 5 млн рублей компания направит на приобретение материалов, необходимых для ремонта сетей горячего водоснабжения в северной части города.

«В этой части города часто происходят порывы трубопроводов, чтобы этого не допустить мы пошли на дополнительные затраты. Проведя летние ремонтные работы, мы сможем более качественно и безаварийно снабжать жителей северной части города горячей водой», — отметил Олег Семеньков.

Также сотрудники «Сибирской генерирующей компании» устраняют повреждения на тепловых сетях, обнаруженные в результате опрессовки. На сегодняшний день устранено 17 порывов, всего их около 50. На эти цели энергетики предусмотрели дополнительно еще 20 млн рублей.

«Старые трубы СГК заменяет на более современные с пенополиминеральной изоляции (ППМ) — на их поверхность нанесен специальный пенополимерный состав, обеспечивающий сохранение температуры темплоносителя. Применение такого материала позволяет значительно снизить тепловые потери на сетях, улучшить качество горячего водоснабжения и отопления. Подготовка городских коммуникаций к работе в зимних условиях будет завершена до 15 августа, на эту дату намечен пробный запуск системы теплоснабжения» — подчеркивают в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, помимо ремонта внутриквартальных теплосетей, энергетики СГК реализуют в Рубцовске проект по модернизации всей системы теплоснабжения города. В течение двух лет компания инвестирует около 2 млрд рублей в переоснащение Южной тепловой станции, у которой появятся новые котлы, топливоподача, турбина и пульт управления; а также в перекладку более 13,2 км трубопроводов и строительство еще более 6,2 км.

В результате город и рубцовчане получат обновленные тепловые мощности и сетевую инфраструктуру, которые останутся в их собственности. Все это позволит создать условия для надежного обеспечения жителей Рубцовска теплом и горячей водой от одного источника.