Донецк, 24 июля, 2017, 19:55 — ИА Регнум. На территории неработающей школы, расположенной в оккупированной украинскими войсками части Донецкой Народной Республики произошел взрыв. Об этом сегодня, 24 июля, сообщает пресс-служба украинской оккупационной полиции.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

Сообщается, что около 15:30 в Торецкое отделение полиции поступила информация о взрыве неизвестного устройства на территории школы №15 в городе Железное, который расположен недалеко от прифронтового Торецка.

Выехавшие на место происшествия представители украинской оккупационной администрации установили, что взрыв произошёл в школе, которая находится непосредственно вблизи линии фронта и с момента началал боевых действий не используется.

По предварительным данным, взрыв прогремел в тот момент, когда охранник собирался войти в здание школы. Охранник получил ранения.