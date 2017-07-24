Оренбург, 24 июля, 2017, 18:20 — ИА Регнум. Учитывая федеральный статус и расширенную географию участников конкурса, которые прибыли из 16 регионов России, его партнёрами и соорганизаторами стали Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Правительство Оренбургской области, администрация города Оренбурга.

«Росводоканал Оренбург»

«Перед Группой компаний «Росводоканал» поставлена амбициозная цель — стать национальным лидером в сфере водоснабжения и водоотведения, поэтому мы захотели поделиться со всей Россией тем праздником профессионального мастерства, который устраиваем ежегодно в рамках нашей Группы компаний. Для нас это, в первую очередь, объединяющее мероприятие, свидетельствующее о том, что отрасль ВКХ сегодня находится на подъёме, в тренде», — подчеркнул генеральный директор ООО УК «Росводоканал» Антон Михальков.

За звание лучших боролись бригады аварийно-восстановительных работ на водопроводных и канализационных сетях, сварщики и молодые слесари. Прежде чем попасть на соревнования, участникам пришлось пройти жесткий конкурсный отбор на своих предприятиях, показать отличные теоретические знания и практические навыки.

«Росводоканал Оренбург»

«Этот конкурс — поистине праздник, собравший огромное количество гостей. Можно обойти полсвета, но не найти предприятие важнее, чем водоканал, потому что он является сердцем любого города. Можно не заметить отсутствие на местах представителей какой-то другой профессии, но если на работу не выйдет слесарь аварийно-восстановительных работ, то это обязательно скажется на благополучии города. Пусть сегодня победит тот, кто проявит наиболее высокий профессионализм, пусть победит сильнейший», — приветствовал участников и гостей конкурса заместитель директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Димитрий Будницкий.

«Было время, когда к отрасли ВКХ относились с некоторым скепсисом, но сейчас можно с уверенностью говорить, что работа ведётся профессионалами своего дела. «Оренбург Водоканал» сегодня работает в областном центре и Оренбургском районе, но уже есть соглашение, что предприятие будет двигаться дальше, в другие муниципалитеты области, где не всё ещё нормально с водоснабжением. Качество обслуживания только вырастет. За период работы предприятия в 3 раза сократилось количество аварий и на 41 процент уменьшились потери воды», — отметил первый вице-губернатор — первый заместитель председателя Правительства Оренбургской области Сергей Балыкин.

Первый день конкурса стал непростым испытанием для сварщиков. Выполненные ими сварные швы обследовались независимой экспертной лабораторией при помощи визуального, измерительного и радиографического контроля. С неменьшей тщательностью проводилась проверка теоретических знаний, включавшая вопросы о профессиональной деятельности участников, охране труда и технике безопасности на производстве.

Во второй конкурсный день бригады аварийно-восстановительных работ (АВР) на водопроводных сетях выполняли сборку водопроводных узлов и задвижек, а также ликвидировали повреждения трубопровода в грунте без отключения водоснабжения. Бригады АВР на канализационных сетях готовили к вводу в эксплуатацию новую канализационную сеть и осуществляли поиск металлоискателем чугунных люков под грунтом. Особое внимание было уделено молодым специалистам — слесари-водопроводчики соревновались в сборке узла прибора учёта холодного водоснабжения, молодым слесарям на канализационных сетях предстояло проявить профмастерство при сборке раструбного доуплотнителя. Качество исполнения по завершении работ в обеих номинациях проверялось посредством проведения гидравлических испытаний.

Объективное и беспристрастное судейство обеспечивала конкурсная комиссия, в состав которой вошли представители производственно-технических служб команд-участниц конкурса во главе с председателем, директором производственно-технического департамента ООО УК «Росводоканал» Владимиром Перфильевым. При подсчёте баллов учитывались скорость и качество выполненных работ, особое внимание уделялось охране труда и культуре производства.

«Площадку для проведения соревнований такого уровня мы готовили в течение восьми лет. Сегодня учебно-тренировочной полигон «Оренбург Водоканала» — лучший в России, аналогов ему нет. И отношение к работникам сферы водопроводно-канализационного хозяйства за последние 10 лет изменилось на порядок. Если сравнить старые фотографии и сегодняшние — с современным оборудованием, с молодыми, хорошо обученными кадрами, можно заметить очевидную разницу. Они — лицо нашего предприятия, нашего города», — отметил глава города Оренбурга Евгений Арапов.

По итогам соревнований сборная команда ГК «Росводоканал» заняла первое место в номинации «Лучшая бригада АВР на водопроводных сетях-2017». Сборная ООО «Оренбург Водоканал» стала лучшей в номинациях — «Лучший сварщик», «Лучший молодой слесарь АВР на водопроводных сетях», «Лучшая бригада АВР на канализационных сетях».

«Выступать в роли организаторов такого масштабного события очень ответственно. С легкой руки наших коллег из Сочи мы назвали конкурсные мероприятия не просто соревнованиями, а настоящей олимпиадой мастеров предприятий водопроводно-канализационного хозяйства», — подчеркнул генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал» Михаил Иванов.

Конкурс завершился подведением итогов и торжественной церемонией награждения победителей.

Итоги VIII Открытого отраслевого конкурса профессионального мастерства работников сферы водоснабжения и водоотведения «Мастер-2017»

"Лучший сварщик-2017»

1 место — Ильнур Алимбеков, ООО «Оренбург Водоканал»

2 место — Константин Новохатько, АО «Мосводоканал»

3 место — Михаил Левченков, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

«Лучший молодой слесарь АВР на канализационных сетях-2017»

1 место — Алексей Рябов, ООО «Оренбург Водоканал»

2 место — Виктор Захаров, ООО «Концессии водоснабжения»

3 место — Алексей Ураткин, ГК «Российские коммунальные системы»

«Лучший молодой слесарь АВР на водопроводных сетях-2017»

1 место — Петр Куракин, ООО «Оренбург Водоканал»

«Лучшая бригада АВР на водопроводных сетях-2017»

1 место — бригада ГК «РОСВОДОКАНАЛ»

2 место — бригада ООО «Оренбург Водоканал»

3 место — ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

«Лучшая бригада АВР на канализационных сетях-2017»

1 место — бригада ООО «Оренбург Водоканал»

2 место — бригада ОАО «Евразийский»

3 место — ООО «Концессии водоснабжения»