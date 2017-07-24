Ярославль, 24 июля, 2017, 18:13 — ИА Регнум. В центре Ярославля у церкви Ильи Пророка заменят живую изгородь — вместо акации посадят можжевельник и тую. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Вырубленные кустарники в Ярославле

В рамках реконструкции зоны ЮНЕСКО у церкви Ильи пророка сотрудники муниципального предприятия «Горзеленхозстрой» вырубили часть живой изгороди вокруг храма и несколько деревьев. Как говорят в мэрии, растения были старые, пострадали от морозов этой зимы.

Взамен обещают в августе посадить голубую западную тую, которая будет сочетаться с красной тротуарной плиткой, которая вскоре появится вокруг церкви. На месте вырубленных деревьев мэрия город обещает посадить 12 виргинских можжевельников и семь пихт.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе благоустройства центра города происходит замена тротуарной плитки, благоустройство скверов и ремонт фасадов домов.