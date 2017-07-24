Калуга, 24 июля, 2017, 17:31 — ИА Регнум. В Калужской области активисты Общероссийского народного фронта обнаружили спортивные объекты, сдача в эксплуатацию которых затянулась на неопределенный срок. Один из них — футбольное поле с искусственным покрытием в Людиновском районе, построенное более чем за 22 млн рублей. Об этом 24 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил член регионального штаба ОНФ в Калужской области Алексей Зеленев.

jarmoluk Футбольный мяч

По его словам, контракт, заключенный на строительство футбольного поля в 2015 году, предусматривал выполнение работ в течение 90 дней, но, согласно официальному отчету, футбольное поле было введено в эксплуатацию только в 2016 году.

Между тем на момент мониторинга активистов ОНФ дорогостоящее искусственное футбольное поле оказалось не сертифицировано, и воспитанники местной детско-юношеской спортивной школы, на территории которой расположен объект, на нем не тренировались и не проводили соревнования.

Кроме того, в ходе рейда общественники зафиксировали на газоне большое количество крупной (выше требуемых стандартов) острой щебенки, которая, по мнению опрошенных юных спортсменов, представляет угрозу во время тренировок. Организованный местной администрацией сбор камней проблему не решил: часть камней осталась лежать в искусственной траве. Также футбольное поле не освещается.

«Новый спортивный объект не используются по назначению, и это при том, что в него вложены значительные бюджетные средства. Такое положение дел считаем недопустимым», — заявил Алексей Зеленев.

Напомним, активисты проекта Общероссийского народного фронта продолжают в регионах России мониторинг, в ходе которого оценивают состояние построенных за последнее время спортивных объектов. Общественники выявили незавершенные спортивные сооружения, которые после завершения строительства не работают или находятся в неудовлетворительном состоянии. Так, стоимость строительства пяти объектов, обнаруженных экспертами ОНФ во Владимирской, Смоленской, Калужской и Архангельской областях, превысила 520 млн рублей.

Координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта считает, что каждый спортивный объект — это вклад в здоровье населения. «Мы не снимаем с контроля обнаруженные объекты и обязательно проверим, исполнили ли главы субъектов свои обещания по вводу спортивных сооружений в эксплуатацию. О каком доверии к власти может идти речь, если чиновники не могут обеспечить запуск социальных объектов? Каждый вложенный рубль должен работать, каждый спортивный объект необходимо использовать по назначению», — подчеркнул Гетта.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Калужской области нарушило сроки ввода в эксплуатацию четырех спортивных объектов федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006−2015 годы». Таковы результаты проверки, проведенной Счетной палатой РФ. Нарушение сроков составило от 8 до 22 месяцев. В ходе проверки также были установлены факты представления правительством Калужской области в Минспорт России в 2013—2014 гг. недостоверных отчетов об использовании федеральных субсидий.