Тирасполь, 24 июля, 2017, 16:12 — ИА Регнум. Разговоры «об угрозе Украине со стороны России через Приднестровье» являются мифами. Об этом заявил на встрече с украинскими журналистами в Тирасполе президент Приднестровья Вадим Красносельский, передает корреспондент ИА REGNUM.

Holgi Самолет в небе

«Я знаком с полемикой украинских СМИ, которые иногда подают информацию типа «мы знаем точно, что на аэродроме в Тирасполе приземлились 100 российских самолетов». Хочу спросить: как эти 100 самолетов могут попасть на тираспольский аэродром? Либо через территорию Украины, либо через территорию Молдовы. Они же не могут напрямую из космоса к нам сюда приземлиться. Правильно? Я уже говорил, что много мифов, в том числе, о каком-то незаконном российском присутствии здесь» — отметил он.

Президент напомнил, что после молдавской агрессии 1992 года в Приднестровье находятся совместные миротворческие силы — представители России, Молдавии и ПМР. «Помимо миротворцев, на территории Приднестровья есть военные наблюдатели Украины. Они входят в состав Объединенного военного командования. И если мы заговорили об Украине, как о стране-гаранте, о стране, которая, по сути, принимает участие в миротворческой операции, то Приднестровье уникально еще и тем, что на сегодняшний день это, пожалуй, единственная площадка, где военные специалисты Украины и России участвуют и принимают решения по определенным вопросам вместе, консолидировано», — добавил он.

Красносельский подчеркнул, что вооружение миротворческих сил стандартное — стрелковое, без тяжелого вооружения и техники, ракет и самолетов. «Что касается Вооруженных сил ПМР. Численный состав и вооружение я раскрывать, естественно, не буду. Некоторые образцы нашего военного вооружения можно увидеть, посмотрев Военный парад. Скажу так: успех любых вооруженных сил определяется не количеством, а качеством — дисциплиной и мобилизационной готовностью. В Приднестровье мобилизационная готовность очень высока. Помимо людей, которые носят погоны, мы можем в случае необходимости призвать в Вооруженные силы тысячи людей, которые готовы защищать Приднестровскую Молдавскую Республику», — сказал глава государства.

«Что касается Российской Федерации, она наш призывной ресурс не использует. Прилетают ли к нам российские генералы? Ко мне лично — нет. Вы же знаете, любой приезд российского генерала сопровождается скандалом в кишиневском аэропорту, который слышен по всему миру. Я такого не слышал в последнее время», — подвел итог Вадим Красносельский.