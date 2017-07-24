Рыбинск, Ярославская область, 24 июля, 2017, 13:49 — ИА Регнум. В муниципальный совет Рыбинска Ярославской области на рассмотрение депутатов внесен вопрос «Об отчете о деятельности председателя за 2016 год», в котором предлагается поставить неудовлетворительную оценку председателю Константину Долгову. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципальном совете Рыбинска.

Rybinsk.ru Муниципальный совет Рыбинска

Проект решения внесли депутаты Владимир Пахарев и Дмитрий Бондарев.

«Я его работу оцениваю неудовлетворительно. Его полномочия заключаются в том, чтобы помогать в работе депутатов. А Константин Долгов не делает это, а даже мешает нормальной работе. Я не могу получить доступ к документам муниципального совета, без разрешения председателя. Прихожу на свое рабочее место в совете, хочу составить письмо или отправить его куда-то. Прошу помощи сотрудников аппарата, а они меня отправляют за разрешением к председателю. Его же на месте может не быть. Как тогда поступать?», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Владимир Пахарев.

Константин Долгов убежден, что это месть депутата Пахарева за то, что его не берут на работу в муниципальный совет на постоянной основе. И что председатель не должен делать отчеты о своей работе. По словам Константина Долгова, в положении о муниципальном совете сказано, что председатель подотчетен совету, но ничего не сказано про отчеты.

«Владимир Пахарев был заместителем председателя, но в день, когда его сняли с этой должности с серверов совета пропал ряд документов. Я не могу доказать, что это сделал он, но совпадение настораживает. Поэтому я ограничил доступ к ряду документов совета и допускаю работу с ними только после своего разрешения. Усугубило ситуацию, вероятно, и то, что я выступаю против перехода Владимира Пахарева на работу в совет на постоянной основе. Ко мне подходило уже человек пять с просьбой перевести его на постоянную основу, потому что ему надо доработать до пенсии. Но это не основание, чтобы платить человеку зарплату. И я выступаю против такого перехода. Думаю, что Владимир Витальевич решил отомстить за это. Но раз такой вопрос внесен, то я отчитаюсь» , — сказал корреспонденту ИА REGNUM Константин Долгов.

В 2016 году проведено 16 заседаний совета, на которых рассмотрено 113 вопросов и принято 99 решений. Утверждены три муниципальные программы, пять положений и другие регламентирующие документы. Зарегистрировано входящей корреспонденции от организаций и граждан — 470, исходящей — 475. Издано 157 распоряжений по вопросам организации деятельности аппарата Муниципального Совета городского округа город Рыбинск, перечислены прочие достижения.

Отчет будет рассмотрен и оценен депутатами на очередном заседании совета 27 июля.