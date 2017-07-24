Лондон, 24 июля, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Бывший лидер Независимой партии Соединенного Королевства (United Kingdom Independence Party — UKIP) и автор идеи Брексита (Brexit) Найджел Фарадж заявил о своей обеспокоенности выхолащиванием понятия «brexit».

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

"Не может идти никакого разговора о мягкой или жесткой форме развода с Евросоюзом, — цитирует политика британская The Sunday Express. — Брексит — это брексит, как однажды сказала Тереза Мэй. И заключается все в полном выходе Соединенного Королевства из ЕС. Нельзя вести речь о сохранении нас в едином рынке остающихся 27-ми, как нельзя торговаться относительно границ — прозрачными они будут или нет. Только жесткие границы, только примат Верховного Суда Великобритании над Европейским Судом обеспечат нам независимое от Брюсселя существование. Brexit может быть только жестким».

«То, как ведутся переговоры сейчас показывает, что правительство намерено исказить суть того выхода, за которую голосовал народ, — добавил Фарадж. — Да и крупный бизнес ориентировался на то, чтобы командовать на своей территории, а не действовать в угоду кому-то на континенте».

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Заявление Терезы Мэй о намерениях предоставить возможность без ограничений пересекать британские границы гражданам ЕС в течение ближайших двух лет, по мнению Фараджа, тоже — признак слабости. Политик считает, что «действуя в такой манере, мы потратим не менее пяти лет на то, чтобы наши границы по-настоящему стали границами. Чтобы мы установили контроль над ними. А в экономической сфере переговорщики уже намекают, что готовы тянуть с выработкой текстов соглашения до 2023 года».

«Если все будет происходить так, то в результате мы останемся формально вышедшими, но фактически подчиненными Евросоюзу. И тогда миллионы людей нас спросят, за что же они голосовали 23 июня 2016 года», — резюмирует Фарадж.

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