Рыбинск, Ярославская область, 24 июля, 2017, 12:11 — ИА Регнум. В Ярославской области на территории рыбинского «Водоканала» начались подготовительные работы к строительству нового центра обслуживания клиентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе предприятия.

МУП «Водоканал» Снос здания в Рыбинске

Центр будет построен на месте бывшего здания реагентного комплекса, которое сейчас сносят. Кроме того, будет демонтирован бетонный забор, который не гармонирует с историческим обликом города, продлена зеленая зона.

Как сообщают в пресс-службе «Водоканала», свой Центр обслуживания клиентов необходим прежде всего «для удобства жителей города». Здесь рыбинцы смогут проконсультироваться по всем вопросам, касающимся взаимодействия с предприятием и оказанием услуг, а также произвести оплату за поставленные услуги «Водоканала». Кроме того, «мероприятия проводятся в рамках поручения главы Рыбинска Дениса Добрякова для сохранения исторической части города и его исторического облика».

Между тем у рыбинцев возник резонный вопрос: зачем «Водоканалу» новое здание для обслуживания клиентов, если всех их передают в «ЯрОблЕИРЦ», и именно там жители будут платить, задавать вопросы и выяснять отношения?

«Мы действительно передаем «ЯрОблЕИРЦ» начисления платежей населению. Однако на «Водоканале» будет открыт дополнительный пункт приема платежей для всех других категорий клиентов — парикмахерских, магазинов и так далее. Кроме того, прием платежей — это только одна из функций работы с населением. Ведь никто не отменял юридическую работу, ведение совместной базы, оформление договоров технологического присоединения, актов балансовой принадлежности сетей. Количество обращений к нам очень велико», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор рыбинского водоканала Сергей Ивенков.

Сергей Ивенков отмечает: платежка — одна из функций многогранной деятельности сбытового подразделения:

«К нам приходят на прием, чтоб решить вопросы взаимодействия, застройщики, частные лица. Вопросов, которые возникают у людей — миллионы. Мы хотим, чтобы наши девушки из Абонентного отдела, которые сейчас сидят в маленьком кабинетике, работали с клиентами в нормальных условиях. В этом же центре обслуживания будет специальная зона обслуживания, где по графику за столом будут вести прием специалисты всех отделов — юридического, производственно — технического и так далее. Будет встречаться с клиентами главный инженер предприятия, директор и другие специалисты. Все будет удобно и в одном месте», — рассказал Сергей Ивенков.

Известно, что новое здание будет двухэтажным в общей концепции с историческим видом города, вместо бетонного забора появится кованная решетка под старину.

Кроме того, будет перестроен внешний вид основного здания «Водоканала», на зеленой зоне появится фонтанная группа. Все работы предприятие проведет за собственные средства.