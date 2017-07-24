Ярославль, 24 июля, 2017, 11:48 — ИА Регнум. В ближайшее время в мэрии Ярославля начнутся работы по монтажу системы контроля управления доступом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Мэрия Ярославля

Согласно муниципальному контракту, система должна будет «обеспечивать фиксацию событий прохода через двери, преграждающие устройства, получение отчетов о проходах совершенных за любой период, экспорт-импорт персонала».

Кроме этого, теперь рабочее время чиновников будет контролироваться автоматически. Система предусматривает задание «рабочих графиков персонала от одного дня до месяца, задавание интервала рабочего времени и перерыва с созданием сложных графиков вида «сутки через трое», назначение рабочих графиков персоналу с допуском назначения графиков сразу любой группе персонала, журнал нарушений графика (список отсутствий), содержащего детализацию отклонений сотрудников от заданных графиков».

Кроме того, система будет составлять списки фактов отсутствия сотрудников в течение полного дня.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор административно-хозяйственной службы мэрии Ярославля Владимир Журавлев, сотрудникам будут выдаваться специальные электронные карточки, по которым и будет осуществляться проход в здание.

«Они будут именные, с фотографиями. Появится бюро пропусков, куда надо будет подавать заявку за один день до того, как к сотруднику намечается визит посетителя», сказал Владимир Журавлев.

Например, если в пятницу к чиновнику должен кто-то прийти, то в четверг он должен подать в бюро пропусков соответствующую заявку. Либо же есть еще один вариант: вниз к проходной спускается начальник отдела и по своей карте проводит посетителя. Он же должен и вывести человека назад. Исключения, скорее всего, будут сделаны только для участников публичных слушаний, которые регулярно проходят в мэрии.

На установку системы контроля доступа из бюджета города планируют потратить 544 472 рубля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2016 году мэрия Ярославля ввела дресс-код для сотрудников, специальное постановление регламентировало внешний вид чиновников.