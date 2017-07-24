Пекин, 24 июля, 2017, 10:56 — ИА Регнум. Ряд китайских экспертов считает, что презентация новейшего флагмана от Apple состоится не ранее октября 2017 года. Напомним, ежегодно презентация смартфонов iPhone проходит в сентябре, однако в этом году компания столкнулась с неожиданными сложностями, вызванными конструкцией и технологиями нового iPhone 8.

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Аналитик Ван Лян связывает возможную отсрочку в выходе устройства на рынок с технологией распознавания отпечатка пальца владельца смартфона, которая должна быть интегрирована в экран гаджета, пишет «Сина синьвэнь».

«Вероятнее всего, дата релиза iPhone 8 будет перенесена на более поздний срок. По моим прогнозам, она пройдет не ранее середины октября. Кроме того, покупатели столкнутся с серьезным дефицитом устройств в первые месяцы после релиза», — заявил Ван Лян.

Аналитик отметил, что основные поставщики комплектующих для iPhone Foxconn и Pegatron до сих пор не запустили массовое производство как комплектующих, так и готовых устройств. Это означает, что к моменту начала продаж количество флагманов будет очень ограничено.

Кроме того, новинка станет гораздо дороже своих предшественников. Стоимость iPhone 8 с минимальным объемом памяти может достигать $1100−1400, что более чем на $450 дороже, чем стоимость iPhone 7 в момент старта продаж.

«Нет сомнений, что в первые недели, а то и месяцы, новые iPhone 8 будет доступен только по предзаказу. Вы не сможете зайти в фирменный магазин и приобрести устройство, покупателю придется оплатить стоимость смартфона и ждать своей очереди», — добавил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, аналитик компании KGI Securities Мин-Чи Куо, который известен своими прогнозами о продуктах Apple, рассказал, чего ждать от новых устройств.