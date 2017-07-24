Санкт-Петербург, 24 июля, 2017, 10:21 — ИА Регнум. Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Надежда Тихонова («Справедливая Россия») просит объяснить, почему в городе на Неве не осталось ни одного пригодного для купания пляжа, и что намерены предпринять власти, чтобы исправить эту ненормальную ситуацию

Гавриил Кондратенко. Пляж

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе фракции «СР», Надежда Тихонова обратилась в Комитет по природопользованию охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга с просьбой дать официальное объяснение причинам загрязнения водоемов в черте города.

Напомним, специалисты Роспотребнадзора категорически не советуют гражданам совершать водные процедуры в реках и озерах Петербурга. «Употребление воды открытых водоёмов для питья, а также заглатывание воды при купании, создаёт угрозу заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями», — сообщили представители надзорного ведомства. Чтобы изменить ситуацию, пояснили ИА REGNUM эксперты, нужны многомиллиардные вложения в экологию

Надежда Тихонова просит экологическое ведомство Смольного сообщить, соответствуют ли текущие показатели загрязнения воды запланированному снижению на 3,7%, по сравнению с 2012 годом, как это было предусмотрено городской программой «Благоустройство и охрана окружающей среды Санкт-Петербурга» на 2015−2020 годы»?

Депутат также просит комитет дать официальное объяснение сложившейся ситуации и перечислить меры, принимаемые чиновниками для ее преодоления.

«В нашем городе с многочисленными реками, озерами и заливом нет ни одного городского пляжа, пригодного для купания. При этом в соседних Эстонии и Финляндии таких проблем нет: в том же Таллине работают четыре полностью благоустроенных морских пляжа», — обращает внимание Надежда Тихонова.

Она напомнила, что городское правительство каждый год при наступлении пляжного сезона обещает принять меры к исправлению ситуации, но всё меняется только в худшую сторону.

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«Станут ли когда-нибудь петербургские пляжи и водоемы пригодными для отдыха и купания, делается ли что-то для этого, или этот вопрос решить в принципе невозможно и о купании в нашем городе нужно забыть навсегда? Может быть, в таком случае необходимо пересмотреть вопрос с финансированием соответствующих статей городского бюджета», — прокомментировала Тихонова своё обращение.

Председатель cеверо-западного отделения движения «Зеленый крест» Юрий Шевчук ранее заявил ИА REGNUM, что для приведения в порядок всех водоемов и пляже в Петербурге и Ленобласти требуются гигантские суммы. Эксперт оценивает необходимые вложения в 80−100 млрд рублей.